«Это настоящая эпидемия»: почему не получается встретить достойного мужчину

Поиск достойного мужчины – актуальная тема для многих женщин. Этот вопрос волнует как одиноких представительниц прекрасного пола, так и тех, кто находится в несчастливых отношениях. И это еще одно доказательство того, что построить крепкий и здоровый союз — нелегко. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин Перукуа рассказала, почему не получается встретить своего избранника.

Причина №1: вы чувствуете себя «недостаточной»

«Ощущение собственной «недостаточности» появляется еще в детстве и продолжается во взрослой жизни. Можно сказать, что это настоящая эпидемия – сейчас практически каждая женщина чувствует себя «недостаточной»», — высказалась эксперт.

В нашей голове живет жесткий самокритик. Это некий надзиратель, который не позволяет нам выйти за созданные им рамки. Отсюда возникает логичный вопрос: как может «недостаточная» женщина встретить мужчину, который увидит в ней принцессу? Так бывает только в сказках, но отнюдь не в жизни. Если женщина сама не чувствует себя полноценной, ей будет сложно обрести любовь.

Причина №2: вы психологически травмированы прошлыми отношениями

«Психологические травмы прошлых отношений формируют глубинные поведенческие и ментальные паттерны – некие повторяющиеся шаблоны жизни. Они внедряются настолько сильно, что вы считаете их нормальными и воспринимаете как данность. В итоге все ваши отношения проходят по одному и тому же сценарию: сначала новый партнер показывает вам свою любящую сторону, но через некоторое время его действия становятся похожи на негативное поведение предыдущих мужчин. И на смену романтике приходят те же самые отрицательные моменты, которые раньше были с другими партнерами», — пояснила эксперт.

Не отпустив предыдущие отношения, вы не сможете построить новый и, главное, счастливый союз.

Как понять, что вы все еще держитесь за прошлое? Просто понаблюдайте за своими мыслями. Как часто вы думаете о бывших? Если это происходит регулярно – значит, есть те, кого надо отпустить. Постарайтесь освободить разум и сердце от людей, которых больше нет в вашей жизни. Это откроет возможности для встречи новой любви.

Причина №3: вы не понимаете, кто такой «достойный мужчина»

Достойный мужчина – это тот, с кем вы будете счастливы и любимы. Больше никаких критериев не существует. Но зачастую мы придумываем целый набор характеристик «того самого», составляем чек-листы с требованиями к социальному и финансовому статусу, росту. Возможно, это поможет вам найти того, кто «проставит все галочки». Вскоре вы поймете, как сильно ошибались. Ведь любовь – это нечто непредсказуемое и удивительное.

«Почему мы так легко поддаемся общественному влиянию, начинаем составлять эти чек-листы с требованиями и характеристиками к партнеру? Мы просто боимся неизвестности. Боимся любви. И в этом стоит себе признаться – только так можно победить страх. Мы хотим не любви настоящей, а любви с гарантией, чтобы «как в кино». Но так не бывает. Настоящая любовь сначала все разрушает, расчищает вокруг себя, чтобы освободить место для нового», — уточнила Перукуа.

Если вы хотите встретить «того самого», построить с ним крепкие, долгие и здоровые отношения – позвольте себе выйти из клетки ожиданий, требований, параметров и страхов. Это главный шаг на пути к счастливой любви. Когда вы освободитесь от всего лишнего, в вашей жизни появятся новые возможности