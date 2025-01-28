«Это круто»: актер Александр Метелкин высказался о Юре Борисове и «Оскаре»

Актер Александр Метелкин высказался о своем коллеге Юре Борисове и «Оскаре», на который его номинировали. Актер посетил премьеру фильма «Злой город». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Он дал нам возможность понять и поверить, что все возможно, что мы можем выйти на международный уровень и наши фильмы выйдут на международный уровень. Рано или поздно это будет», - поделился мнением актер.

Журналисты интересовались, хотел ли он получить «Оскар». Мельников признался, что не думал об этом.

«Для меня это заоблачная история, я больше думаю про «Золотого орла». Но там, как Бог даст. Самое главное надо работать над собой и делать дело честно. А если кто-то из нашей страны выбивается туда и становится международным событием, для нас, как для жителей России, это важно. В кинематографе русский парень номинирован на «Оскар», это круто, это воодушевляет, значит мы все можем, значит у нас все может получиться на мировой арене», - сказал он.

Актер напомнил, что вместе с Борисовым снимался в «Союзе спасения».

«Мне приятно осознавать, что я живу в одно время с Юрой Борисовым», - добавил он.