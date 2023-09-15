«Это хамство нужно заканчивать»: Прохор Шаляпин рассказал, как его мать лишили инвалидности

Прохор Шаляпин рассказал в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти»‎, как его мать лишили инвалидности.

История началась несколько лет назад, когда мать Прохора Шаляпина работала на должности сестры-хозяйки в 12-й больнице Волгограда. Тогда заголовки СМИ пестрили громкими подробностями о взятках, которые якобы брала Елена Колесникова. И хотя Шаляпин признает, что факты дачи взяток вроде 500-700 рублей были, певец рассказал, что его матери поручили еще одно дело.

«Мама занималась бельем и мыла полы. В нагрузку ей поручили вести табеля учета отработчиков. Когда маму взяли с поличным, выяснилось, что у нее нет договоров на эту деятельность. В должностные инструкции моей матери не входила деятельность вести табеля учета и она не получала доплат за эту работу»‎, — объяснил певец.

По словам Шаляпина, выходит, что его мать привлекли к ответственности за деятельность, которая официально не была никак оформлена. Но вскоре эту ситуацию решил случай — в какой-то момент к женщине подошла сотрудница отдела кадров, которая попросила подписать Елену Колесникову договоры задним числом.

«Мне было настолько противно, что мама мыла полы в подвале, к ней подбегает женщина из отдела кадров, подсовывает ей договора тремя годами ранее. Моя мама расписывается не глядя, доверяя этой женщине, задним числом. Суд Краснооктябрьского района шесть раз отклонил экспертизу этих договоров»‎, — рассказал Шаляпин.

Тогда матери знаменитости присудили 3 года и 3 месяца условно. После суда Прохор написал жалобы в органы власти на больницу и главврача. Как рассказал Шаляпин, именно после этих жалоб на его мать начали давить.

По словам Прохора, в разборки включилась сотрудница местного отделения Медико-социальной экспертизы, которая угрожала Колесниковой лишением бессрочной инвалидности.

«В марте перед очередным заседанием суда матери позвонила начальница отдела безопасности МСЭ Волгоградской области. Абсолютно в хамской форме начала кричать, что если ты не решишь вопрос с главврачом, то я использую служебные полномочия и отменю бессрочную инвалидность»‎, — рассказал Шаляпин.

Певец смог записать часть разговора с сотрудницей МСЭ и даже написал на нее заявление в прокуратуру. Однако органы не нашли нарушений в ее действиях, а мать певца вскоре лишилась статуса инвалидности.

«Страсти» попытались выяснить детали лишения Колесниковой инвалидности, однако в МСЭ Волгограда ответили, что не могут комментировать ситуацию по телефону, так как это касается персональных данных гражданина.

«Заочно просто взяли и лишили инвалидности, нарушив все предписания и правила данной процедуры. Мы подали апелляцию, подтвердили все диагнозы матери, но они уже не в такой стадии. Эти степени не дотягивают до того, чтобы бессрочную инвалидность подтвердить»‎, — рассказал Прохор.

По словам певца, главврач 12-й больницы может использовать против его матери административный ресурс. Впрочем, сдаваться Шаляпин не собирается.

«Он за 20 лет управления больницей обзавелся друзьями в прокуратуре Краснооктябрьского района. На мой взгляд это так мелочно и низко, когда ты используешь админресурс против таких простых людей как моя мама. Мы будем судиться дальше. Это хамство нужно заканчивать»‎, — заявил он.

Журналист «Страстей» попытался связаться с главным врачом 12 больницы, но в приемной сообщили, что он ушел в отпуск.