Есть за двоих и больше лежать: нутрициолог развеяла популярные мифы о беременности

С какими только причудливыми советами не сталкиваются женщины в положении: одним говорят строго лежать на диване и ничего не делать, другим — есть сразу за двоих, а третьим — делать всё, что захочется, ведь «что хорошо маме, то и малышу». Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Чёрная в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, что на самом деле нужно делать, чтобы сохранить здоровье себе и малышу.

К беременности не нужно готовиться

Планирование — очень важный период в жизни будущей мамы. Чтобы привести в порядок здоровье, женщине обязательно нужно наладить питание, сон и образ жизни, отказаться от вредных привычек, если они есть.

Для оценки состояния при планировании беременности важно обратиться не только к гинекологу, но также к стоматологу и терапевту. Кроме того, стоит провести чек-ап организма, чтобы получить целостную картину состояния и устранить все дефициты по витаминам и минералам. Это крайне важно для комфортной беременности, правильного развития малыша и здоровья матери.

Кроме того, поскольку родители вносят равный вклад в генетику ребенка, будущему отцу тоже следует подготовиться к зачатию: отказаться от алкоголя, пройти чек-ап и посетить некоторых врачей.

Можно есть все. Главное — побольше

Часто при беременности можно слышать напутствия о том, что есть нужно за двоих: за себя и за малыша. При этом на качество еды не особо обращают внимание, и в рацион попадает все, что захочет женщина.

Однако соблюдать принципы здорового питания крайне важно при беременности. Рацион должен быть полноценным, включать все витамины и минералы и исключать вредные компоненты. Это залог полноценного развития малыша и гарантия того, что он будет получать все необходимое для правильного развития органов и систем.