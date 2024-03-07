Есть ли связь между прикусом и осанкой: объясняет остеопат

В нашем организме многое взаимосвязано: одни органы неизбежно оказывают влияние на другие. Важную роль с точки зрения здоровья и эстетики играет зубочелюстная система. Но далеко не все могут похвастаться идеальной улыбкой. Зачастую у людей встречается неправильный прикус, который может быть вызван не только стоматологическими причинами, рассказал изданию «Страсти» врач-остеопат Владислав Воробьевский.

Зубочелюстная система играет важную роль не только в процессе пищеварения, но и является частью рецепторной системы нашего организма. Нижняя челюсть, будучи наиболее подвижным элементом черепа, взаимодействует с мышцами подъязычной кости и подзатылочными мышцами. Она определяет положение головы относительно других рецепторов: глаз, мозжечка и других.