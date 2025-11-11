«Если кто-то не любит - не любите»: Инстасамка и Moneyken рассказали о хейте и планах на миллион юаней

Рэперша Инстасамка и ее муж Moneyken стали участниками третьего сезона шоу телеканала ТНТ «Сокровища императора», съемки которого проходят в китайском городе Чунцин — крупнейшем мегаполисе мира. В беседе с корреспондентом сайта «Страсти» в перерыве между испытаниями супруги рассказали, зачем согласились принять участие в проекте и на что планируют потратить денежный приз в размере миллиона юаней.

Исполнительница хита «За деньги да» оказалась одной из самых неожиданных участниц сезона. До этого артистка не снималась в реалити, поэтому многие не знали, чего от нее ожидать. Но, как отметили ведущие шоу Михаил Галустян и Ольга Бузова, Инстасамка и Moneyken открылись для всех с новой стороны. Испытания они проходят как Дарья и Олег, помогая другим парам и честно сражаясь за победу. Дарья призналась — ее целью не было что-то пытаться доказать. Они с мужем приехали в Китай, чтобы быть «самими собой».