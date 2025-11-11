«Если кто-то не любит - не любите»: Инстасамка и Moneyken рассказали о хейте и планах на миллион юаней
Рэперша Инстасамка и ее муж Moneyken стали участниками третьего сезона шоу телеканала ТНТ «Сокровища императора», съемки которого проходят в китайском городе Чунцин — крупнейшем мегаполисе мира. В беседе с корреспондентом сайта «Страсти» в перерыве между испытаниями супруги рассказали, зачем согласились принять участие в проекте и на что планируют потратить денежный приз в размере миллиона юаней.
Исполнительница хита «За деньги да» оказалась одной из самых неожиданных участниц сезона. До этого артистка не снималась в реалити, поэтому многие не знали, чего от нее ожидать. Но, как отметили ведущие шоу Михаил Галустян и Ольга Бузова, Инстасамка и Moneyken открылись для всех с новой стороны. Испытания они проходят как Дарья и Олег, помогая другим парам и честно сражаясь за победу. Дарья призналась — ее целью не было что-то пытаться доказать. Они с мужем приехали в Китай, чтобы быть «самими собой».
© Эксклюзивные кадры со съемок 3 сезона шоу "Сокровища императора"
«На самом деле мы ехали сюда быть самими собой, развлекаться, получать удовольствие от культуры, от общения с людьми», — поделилась Инстасамка.
В реалити часто случаются скандалы, а участников зрители то любят, то ненавидят. Однако Дарья и Олег этого не боятся. Moneyken отметил, что им все равно на мнение посторонних людей.
© Эксклюзивные кадры со съемок 3 сезона шоу "Сокровища императора"
«Честно, [все равно]. Просто будем собой. Если кто-то не любит — не любите. Если кто-то поддерживает — поддерживайте. Мы об этом не думаем. Главное для нас — это конект с людьми, общение и новые знакомства конечно же», — подчеркнул артист.
К слову, к победе супруги не стремятся. Для них путь гораздо важнее итога. Но если все-таки денежный приз окажется в их руках, они собираются его потратить на аппарат для удаления татуировок.