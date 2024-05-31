Если это не сделали, ищите другое место: на что обратить внимание при выборе клиники для лечения зубов под наркозом

Процедуры в кабинете стоматолога могут сопровождаться болезненными ощущениями. Кроме того, многие люди испытывают серьезный стресс при посещении врача. Наркоз помогает избавить пациента от боли и неприятных переживаний, а лечение сделать более приятным и максимально безопасным. Про разнообразные типы анестезии, позволяющие устранить дефекты зубного ряда без страха и нервного напряжения, сайту «Страсти» рассказал стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.

Когда показан наркоз при стоматологическом лечении

Для начала нужно четко понимать, что представляет собой наркоз. Это особый тип анестезии – искусственный сон, в который погружают пациента, в результате чего он не ощущает боль, вообще никак не контролирует процесс, так как восприятие информации о внешнем мире и своем состоянии полностью отключено под воздействием медикаментов.

В стоматологии используют два типа наркоза: введение препаратов в вену либо с помощью маски. Просто так его не назначают, для этого необходимы серьезные основания:

• аллергия на обезболивающие средства местного типа;

• повышенный рвотный рефлекс;

• наличие психических и нервных расстройств.

Но при этом нередко наркоз применяется, если пациент не может справиться со страхом перед процедурами в стоматологическом кресле и очень боится боли. Довольно часто общий масочный тип анестезии используют при лечении детей.

Нюансы лечения маленьких пациентов с помощью наркоза

Важно с вниманием относится к здоровью ротовой полости ребенка и искать «своего» стоматолога, начиная с самого раннего возраста. Потому что фобия стоматологического кресла появляется как раз по причине первого отрицательного опыта.