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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 31 мая 2024, 23:00
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Если это не сделали, ищите другое место: на что обратить внимание при выборе клиники для лечения зубов под наркозом

Стоматолог Давидян рассказал, как выбрать клинику для лечения зубов под наркозом.
Если это не сделали, ищите другое место: на что обратить внимание при выборе клиники для лечения зубов под наркозом

© Freepik

Процедуры в кабинете стоматолога могут сопровождаться болезненными ощущениями. Кроме того, многие люди испытывают серьезный стресс при посещении врача. Наркоз помогает избавить пациента от боли и неприятных переживаний, а лечение сделать более приятным и максимально безопасным. Про разнообразные типы анестезии, позволяющие устранить дефекты зубного ряда без страха и нервного напряжения, сайту «Страсти» рассказал стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.

Когда показан наркоз при стоматологическом лечении

Для начала нужно четко понимать, что представляет собой наркоз. Это особый тип анестезии – искусственный сон, в который погружают пациента, в результате чего он не ощущает боль, вообще никак не контролирует процесс, так как восприятие информации о внешнем мире и своем состоянии полностью отключено под воздействием медикаментов.

В стоматологии используют два типа наркоза: введение препаратов в вену либо с помощью маски. Просто так его не назначают, для этого необходимы серьезные основания:

• аллергия на обезболивающие средства местного типа;

• повышенный рвотный рефлекс;

• наличие психических и нервных расстройств.

Но при этом нередко наркоз применяется, если пациент не может справиться со страхом перед процедурами в стоматологическом кресле и очень боится боли. Довольно часто общий масочный тип анестезии используют при лечении детей.

Нюансы лечения маленьких пациентов с помощью наркоза

Важно с вниманием относится к здоровью ротовой полости ребенка и искать «своего» стоматолога, начиная с самого раннего возраста. Потому что фобия стоматологического кресла появляется как раз по причине первого отрицательного опыта.

Не прибегайте к масочному наркозу сразу: если врач сможет найти общий язык с ребенком, то боли и негативных эмоций у него не будет. Когда другого выхода нет, ищите клинику, где есть медицинская лицензия на лечение с применением общего типа анестезии. Работать с малышами в таком случае должна слаженная команда нескольких специалистов с огромным опытом.

Арам Давидян

Стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт

Седация: достоинства и недостатки

Чтобы справиться с дискомфортом и страхом перед стоматологическими процедурами, для взрослых предлагается еще один метод – седация. Другими словами – «легкий сон», в который погружают с помощью специальных средств. Человек остается в сознании, способен к движению, воспринимает окружающий мир, однако не ощущает тревоги и страха. Чтобы точно не было болевых ощущений, дополнительно применяется анестезия местно.

Седация – более мягкий метод, она не погружает в полноценный сон, а лишь приглушает эмоциональные реакции. Ее активно используют при необходимости длительных манипуляций либо в ситуации, когда у пациента ярко выраженный рвотный рефлекс.

Кроме достоинств у метода есть недостатки:

  1. Процедура дорогостоящая.
  2. Пациенту придется остаться под наблюдением в клинике после окончания лечения около часа.
  3. Перед процедурой нужно будет сдать анализы и пройти консультацию с анестезиологом для минимизации рисков.
  4. Седация не заменяет анестезию.

И, тем не менее, стоматологу проще работать с расслабленным пациентом, а человек останется в комфортном состоянии, и впоследствии спокойно будет приходить на осмотры и лечебные процедуры.

Критерии выбора клиники

Чтобы воздействие наркоза прошло успешно и с минимальными рисками, нужно подходить к выбору осознанно. Клиника должна соответствовать нескольким критериям:

• Лицензия, без которой доверять медицинскому учреждению нельзя: ее обязаны предоставить вам по требованию;

• все лекарства, оборудование и медтехника должны быть сертифицированы;

• команда специалистов обязана иметь опыт и именно в области лечения под наркозом;

• клиника должна соблюдать все стандарты безопасности.

Если перед применением общего наркоза у вас не собрали анамнез, то поищите другое место для лечения, поскольку ваша личная медицинская история важна для оценки рисков. В любом случае перед лечением под общей анестезией важно взвесить все плюсы и минусы и подойти к делу максимально серьезно.

Арам Давидян

Стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт

Источник фото:Freepik
Автор:Лилия Караева
Теги:
стоматолог
стоматология
наркоз