Эпилепсия и школа: как помочь ребенку учиться

Эпилепсия — одно из самых давно изученных заболеваний нервной системы человека. Оно сопровождается эпилептическими приступами и характеризуется постоянной предрасположенностью мозга к генерации аномальных нейронных разрядов. Сегодня люди с эпилепсией испытывают давление со стороны общества, которое их выделяет и считает неспособными к обучению и нормальной жизни. О том, как помочь ребенку с эпилепсией учиться в школе, рассказала порталу «Страсти» Наталья Коньшина, невролог-эпилептолог, кандидат медицинских наук, специалист детской неврологической клиники «Прогноз».

Важно развивать понимание и осведомленность об эпилепсии, чтобы создать благоприятную среду для людей, столкнувшихся с этим заболеванием, говорит врач. Часто родители детей с эпилепсией боятся сообщать о диагнозе своего ребенка учителям и школьной администрации из-за возможных предрассудков. Этого делать ни в коем случае нельзя и даже опасно.

Распространенность эпилепсии у детей дошкольного и школьного возраста составляет 2,4 случая на 1000 детей, с максимальной частотой проявления у детей 6−8 лет. У детей первого года жизни распространенность составляет от 100 до 233 случаев на 100 000, а среди детей до 15 лет — 5−8 случаев на 1 000. Обучение ребенка с эпилепсией в школе — важный вопрос, требующий особого внимания и понимания со стороны учителей, родителей и администрации учебного заведения.

Прежде всего, врач советует проконсультироваться с вашим эпилептологом о физических или интеллектуальных ограничениях и возможных предпочтительных условиях обучения (например, первая или вторая половина дня).