Эпилепсия и школа: как помочь ребенку учиться
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Эпилепсия — одно из самых давно изученных заболеваний нервной системы человека. Оно сопровождается эпилептическими приступами и характеризуется постоянной предрасположенностью мозга к генерации аномальных нейронных разрядов. Сегодня люди с эпилепсией испытывают давление со стороны общества, которое их выделяет и считает неспособными к обучению и нормальной жизни. О том, как помочь ребенку с эпилепсией учиться в школе, рассказала порталу «Страсти» Наталья Коньшина, невролог-эпилептолог, кандидат медицинских наук, специалист детской неврологической клиники «Прогноз».
Важно развивать понимание и осведомленность об эпилепсии, чтобы создать благоприятную среду для людей, столкнувшихся с этим заболеванием, говорит врач. Часто родители детей с эпилепсией боятся сообщать о диагнозе своего ребенка учителям и школьной администрации из-за возможных предрассудков. Этого делать ни в коем случае нельзя и даже опасно.
Распространенность эпилепсии у детей дошкольного и школьного возраста составляет 2,4 случая на 1000 детей, с максимальной частотой проявления у детей 6−8 лет. У детей первого года жизни распространенность составляет от 100 до 233 случаев на 100 000, а среди детей до 15 лет — 5−8 случаев на 1 000. Обучение ребенка с эпилепсией в школе — важный вопрос, требующий особого внимания и понимания со стороны учителей, родителей и администрации учебного заведения.
Прежде всего, врач советует проконсультироваться с вашим эпилептологом о физических или интеллектуальных ограничениях и возможных предпочтительных условиях обучения (например, первая или вторая половина дня).
«Обязательно приготовьте бейдж или браслет с номером телефона родителей, названием лекарства, которое получает ребенок от эпилепсии, и информацией о том, что у него эпилепсия — это поможет оказать первую помощь, если у ребенка случится эпилептический припадок, когда родителей нет рядом».
Наталья Коньшина
Врач-невролог
Уведомите школьный персонал: классного руководителя, школьного врача и учителя физкультуры о диагнозе ребенка.
Чтобы обеспечить успешное обучение ребенка с эпилепсией, необходимо разработать индивидуальный план поддержки, который включает в себя обучение школьного персонала о причинах эпилепсии, ее симптомах и о том, как вести себя при эпилептическом припадке.
«Часто дети с эпилепсией могут испытывать определенные трудности в обучении, связанные с более длительным выполнением заданий или быстрой утомляемостью, — говорит Наталья Коньшина. — Важно учитывать это и предоставлять им дополнительные ресурсы и условия, такие как индивидуальные занятия, увеличение времени на тесты и контрольные работы, дополнительные выходные дни, ограничения по сдаче нормативов на уроках физкультуры».
Также важно просвещать педагогов и учеников об эпилепсии. Предоставление ребенку возможности объяснить одноклассникам, что такое эпилепсия и каково это — жить с ней, может помочь уменьшить стигматизацию и улучшить взаимопонимание.
Кроме того, школа должна обеспечить безопасность ребенка, разработав четкие инструкции для школьного персонала о том, как реагировать в случае припадка и грамотно оказывать первую помощь.
«Чтобы успешно обучать детей с эпилепсией, родителям следует помнить о важности отдыха. Современный темп обучения очень интенсивный, и зачастую у школьников нет и часа свободного времени, чтобы перегрузиться и отдохнуть. Мозг ребенка с эпилепсией требует больше ресурсов, отдых для таких детей — важное и основополагающее условие развития. Помните, что у ребенка должны быть выходные, каникулы и просто время для безделья каждый день, не стоит гнаться за всеми возможными занятиями и секциями, это может вызвать только усталость и снижение работоспособности у детей».
Наталья Коньшина
Врач-невролог