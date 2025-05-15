Эндоскопист Ким рассказал, какие виды полипов могут переродиться в рак

Рак органов системы ЖКТ может развиваться при перерождении полипов - доброкачественных новообразований слизистой оболочки. Врач-эндоскопист, хирург Леонид Ким рассказал сайту «Страсти», какие полипы нужно обязательно удалять, чтобы не допустить появления онкологического заболевания.

В подавляющем большинстве случаев полипы в области желудка не требуют удаления, так как являются либо вариантом нормы, либо растут на фоне воспаления (гастрита; гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка).

Выделяют следующие основные типы полипов желудка:

⦁ Гиперпластические полипы появляются при хроническом воспалении и часто возвращаются, если не убрать причину (например, бактерию Helicobacter). Их не нужно удалять, если они не вызывают проблем, но, если полип больше 10 мм или мешает прохождению пищи, можно подумать об удалении.

⦁ Полипы фундальных желез — это естественные образования, не требующие лечения. Однако, если таких полипов много, и вы не принимаете специальные препараты, лучше пройти обследование на редкие наследственные болезни.

⦁ Аденомы — самые опасные полипы, способные перерасти в рак. Их нужно удалять в обязательном порядке.

⦁ Нейроэндокринные опухоли тоже требуют удаления и часто появляются при специфическом виде гастрита.