Эндокринолог Сидоркина назвала причины появления зоба у женщин

Увеличение размеров щитовидной железы и структурные изменения в ней называют зобом. В ряде случаев причиной его появления становятся проблемы в эндокринной системе организма. Подробнее об этой патологии сайту «Страсти» рассказала врач -эндокринолог высшей квалификационной категории «ИНВИТРО» Юлия Сидоркина.

Как пояснила врач, зоб характеризуется увеличением передней поверхности шеи и увеличением ее объемов. Обычно он появляется у женщин — представительницы слабого пола больше подвержены заболеваниям щитовидной железы.

3об может быть диффузным (равномерное увеличение) и узловым (когда в щитовидной железе определяются узловые образования). В числе причин его формирования:

Дефицит йода

Аутоиммунный тиреоидит

Болезнь Грейвса

Радиационное воздействие на область шеи и груди

Прием некоторых лекарственных препаратов

По словам эндокринолога, щитовидная железа может увеличиться так же из-за беременности и лактации.

«Помимо болезней щитовидной железы, к визуальным изменениям объема шеи могут приводить и другие патологические состояния: увеличение лимфатических узлов шеи (лимфоаденопатия) при патологии ЛОР- органов, после перенесенных инфекционных заболеваний (токсоплазмоз, мононуклеоз, туберкулез, ВИЧ), метастазирование при онкологии», — пояснила Юлия Сидоркина.

Еще одной из причин объемных образований шеи являются онкологические заболевания, а также доброкачественные новообразования мягких тканей шеи. Увеличивается размер шеи, банально, и при ожирении и избыточном весе.

«Подтвердить или опровергнуть наличие патологии щитовидной железы поможет УЗИ. Помимо ультразвуковой диагностики, диагностировать объемное образование в области шеи помогут и другие инструментальные и лабораторные методы исследования (КТ, МРТ, сцинтиграфия — по показаниям, клинический анализ крови и оценка гормонального статуса, исследование на инфекционные заболевания. Однако для достоверного определения, является ли узел доброкачественным или злокачественным, нужно проведение пункционной биопсии с цитологическим исследованием», — заключила специалист.