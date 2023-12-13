Эндокринолог Шупарский назвал 5 симптомов, кричащих о проблеме с гормонами

Перепады настроения, бессонница, проблемы с кожей, головная боль - какие еще предупреждающие знаки говорят о гормональных нарушениях? Портал «Страсти» разобрал с врачом-эндокринологом, экспертом в диагностике и лечении заболеваний щитовидной железы Степаном Шупарским наиболее кричащие симптомы, свидетельствующие о гормональном сбое.

К сожалению, в обществе существует такая проблема, что многие люди даже не подозревают о наличии в их организме гормональных нарушений и, как следствие, даже не думают обращаться к врачу. Многие считают симптомы гормонального дисбаланса нормой и списывают их на жизненные обстоятельства. К примеру, постоянную усталость — на насыщенный ритм жизни, а скачок веса — на неправильное питание. Кто-то просто связывает проблемы со здоровьем с чем угодно, но только не с гормональными нарушениями. Но, на самом деле следует быть внимательными к своему организму и при наличии малейших симптомов, намекающих на гормональный сбой, обращаться к врачу-эндокринологу, ведь своевременное лечение поможет уберечь от тяжелых осложнений - бесплодия, сахарного диабета, онкологии и других опасных заболеваний.

Эксперт рассказал, что есть пять выраженных симптомов, кричащих о проблеме с гормонами:

1. Упадок сил и слабость

Один из наиболее частых сигналов, свидетельствующий о гормональных проблемах - общая слабость, усталость, нехватка сил. При этих симптомах всегда нужно подумать об эндокринном или гормональном заболевании.