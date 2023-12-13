Эндокринолог Шупарский назвал 5 симптомов, кричащих о проблеме с гормонами
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Перепады настроения, бессонница, проблемы с кожей, головная боль - какие еще предупреждающие знаки говорят о гормональных нарушениях? Портал «Страсти» разобрал с врачом-эндокринологом, экспертом в диагностике и лечении заболеваний щитовидной железы Степаном Шупарским наиболее кричащие симптомы, свидетельствующие о гормональном сбое.
К сожалению, в обществе существует такая проблема, что многие люди даже не подозревают о наличии в их организме гормональных нарушений и, как следствие, даже не думают обращаться к врачу. Многие считают симптомы гормонального дисбаланса нормой и списывают их на жизненные обстоятельства. К примеру, постоянную усталость — на насыщенный ритм жизни, а скачок веса — на неправильное питание. Кто-то просто связывает проблемы со здоровьем с чем угодно, но только не с гормональными нарушениями. Но, на самом деле следует быть внимательными к своему организму и при наличии малейших симптомов, намекающих на гормональный сбой, обращаться к врачу-эндокринологу, ведь своевременное лечение поможет уберечь от тяжелых осложнений - бесплодия, сахарного диабета, онкологии и других опасных заболеваний.
Эксперт рассказал, что есть пять выраженных симптомов, кричащих о проблеме с гормонами:
1. Упадок сил и слабость
Один из наиболее частых сигналов, свидетельствующий о гормональных проблемах - общая слабость, усталость, нехватка сил. При этих симптомах всегда нужно подумать об эндокринном или гормональном заболевании.
Слабость и постоянная усталость часто возникает при заболеваниях щитовидной железы, при снижении уровня женских и мужских половых гормонов. Поэтому, если Вас внезапно стала беспокоить постоянная усталость, слабость, стоит обратиться к врачу-эндокринологу и прояснить Ваше состояние здоровья.
Степан Шупарский
Врач-эндокринолог, эксперт в диагностике и лечении заболеваний щитовидной железы
2. Сбой менструального цикла
Если говорить о женщинах, то любой сбой менструального цикла может иметь в своей основе гормональные нарушения. Вообще менструальный цикл является важным критерием оценки здоровья женщины. В случае регулярности, своевременности и отсутствии слишком сильной болезненности менструации можно судить о правильной выработке гормонов, но, если менструальный цикл вдруг стал очень нерегулярный, слишком частый или редкий, сопровождающийся чрезмерными болезненными ощущениями, либо менструация вовсе не наступила, стоит подумать о возможной гормональной причине такого нарушения. В данном случае следует проверить щитовидную железу, надпочечники, яичники.
3. Снижение либидо
Снижение полового влечения может быть еще одним показателем проблем с гормонами. Это может произойти в результате падения уровня тестостерона и эстрогена, причем это случается, как у мужчин, так и у женщин. Если у вас наблюдается данный симптом, то следует обратиться к врачу-эндокринологу, как к первому специалисту, либо более специализированным - андрологу для мужчин и гинекологу-эндокринологу для женщины.
4. Ухудшения состояния кожи и волос
Акне, угри, сухость и отечность кожи, ломкость и выпадения волос - все это сигналы о том, что имеются гормональные нарушения. Поэтому любые изменения кожи и состояния волос первоочередно требуют консультации врача-эндокринолога.
Как врач-эндокринолог, могу сказать, что к нам часто дерматологи отправляют на консультацию пациентов именно для исключения гормональной причины. Она не так часто встречается, но любой грамотный дерматолог всегда подумает об этом и, в первую очередь, обязан исключить гормональную причину. Например, гипотиреоз, снижение работы щитовидной железы.
Степан Шупарский
Врач-эндокринолог, эксперт в диагностике и лечении заболеваний щитовидной железы
5. Изменение веса
Беспричинное изменение массы тела может говорить об эндокринной или гормональной причине. Например, резкий набор или снижение веса при привычном образе жизни, при отсутствии каких-либо стрессов или серьезных заболеваний должны очень насторожить. Беспочвенное изменение массы тела может говорить об эндокринном заболевании, нарушении работы щитовидной железы, сахарном диабете, заболевании надпочечников, заболевании гипофиза. Фактически, заболевание любого гормонального или эндокринного органа может вести к колебаниям веса, как в сторону уменьшения массы тела, так и в сторону его набора.
Это далеко не полный список симптомов, который подскажет вам о гормональных нарушениях в вашем организме. Я выделил лишь 5 кричащих проблем, сигнализирующих о том, что следует обратиться к врачу. Но, на самом деле, любое изменение в организме, которого раньше не было, к примеру, появилась нервозность, регулярные головные боли, изменение температуры тела, участилось сердцебиение, снизилась память, появились проблемы с кишечником, запор, диарея, снизилась физическая активность или мышечная масса - любой неспецифичный симптом для вашего организма может свидетельствовать о гормональной причине, либо о эндокринных патологиях и в обязательном порядке требует посещения профильного специалиста.
Степан Шупарский
Врач-эндокринолог, эксперт в диагностике и лечении заболеваний щитовидной железы