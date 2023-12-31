Эндокринолог Петрова рассказала о влиянии гормонов на аппетит и пищевое поведение

Эндокринолог Ирина Петрова в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала о связи гормональной системы с питанием и дала советы о том, как избежать переедания на новогодних каникулах.

Роль гормонов в пищевом поведении

За регуляцию питания отвечает ряд гормонов, которые вырабатываются в клетках внутренних органов (в основном – в системе желудочно-кишечного тракта). Они направляют в мозг информацию о голоде и насыщении. Количество таких гормонов исчисляется десятками, но ключевую роль играют только несколько:

Лептин. Он образуется преимущественно в жировой ткани живота. Основная функция этого гормона – регулировка аппетита, энергетического обмена, снижение веса. Если у человека есть лишние килограммы и ожирение, может возникнуть парадоксальное явление: уровень лептина еще больше увеличится, что повысит вероятность развития сахарного диабета 2-го типа.

Лептин имеет особое значение для беременных женщин, так как выработка гормона осуществляется и в плаценте. В период беременности требуется тщательно следить за рационом питания. Это поможет снизить вероятность гестационного сахарного диабета – заболевания, которое возникает во время вынашивания плода.

Грелин. Этот гормон вырабатывается в желудке и кишечнике, отвечает за ощущение голода. В состоянии голодания концентрация грелина увеличивается и направляет мозгу информацию, что пора принимать пищу.

Когда человек голодает продолжительное время, грелина становится слишком много. В организме начинает откладываться жировая ткань, а жиросжигание прекращает нормально работать. В такой ситуации человек теряет контроль над собой и перестает видеть меру. На этой почве возникает переедание. Соответственно, голодание вредит пищевому поведению, метаболизму и здоровью в целом.

Нейропептид Y. Данный гормон образуется в головном мозге и влияет на чувство аппетита. С ним в связке работает лептин: он регулирует содержание нейропептида Y и препятствует ощущению голода. Но этот механизм правильно функционирует только при условии, что у человека нет лишнего веса и отлажено пищевое поведение.

Также в процессах питания важны «гормоны счастья» – серотонин, дофамин, эндорфины.

Как защитить себя от переедания на новогодних каникулах?

Нарушенный режим питания, несбалансированный рацион, регулярное голодание и переедание – все это ухудшает самочувствие, подрывает здоровье, вызывает различные расстройства и заболевания. А на новогодних каникулах особенно сильно хочется расслабиться и позволить себе отойти от привычного режима. Что делать, чтобы избежать злоупотребления пищей? Есть несколько советов: