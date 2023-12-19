Эндокринолог Петрова назвала главные причины отсутствия новогоднего настроения

Улицы города уже украшены к Новому году, повсюду предпраздничная суета, люди спешат купить подарки близким. При этом многие признаются, что совершенно не чувствуют приподнятого настроения и даже ощущают себя слегка уставшими. О том, почему это происходит, и где взять гормоны радости, в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала врач-эндокринолог, кандидат наук, руководитель клиники эндокринологии доктора Петровой Ирина Петрова.

Причина 1: банальная усталость

Очень часто отсутствие праздничного настроения связано с психологическими факторами: предновогодней чрезмерной суетой и преждевременным истощением «внутренней батарейки». Люди настолько сильно погружаются в хлопоты, что начинают испытывать раздражение и срываются на близких. Не все предновогодние дела приносят радость. Есть немало обязательных пунктов, которые утомляют: закупка продуктов, закрытие счетов или срочное завершение ремонта.

Причина 2: проблемы со здоровьем

Упадок сил ощущается при наличии заболеваний, среди которых гипотиреоз, нарушение в выработке кортизола, некомпенсированный сахарный диабет, остеопороз и другие. Такое бывает и при дефиците витаминов и микроэлементов, когда у человека просто нет сил для того, чтобы вынести все предпраздничные приготовления.

Причина 3: одиночество или боль утраты

В обычные дни люди заняты работой и выполнением рутинных дел. Перед главным праздником года приходится задумываться о том, с кем его встречать и кого поздравлять. В такие периоды одинокие люди особенно остро ощущают свое положение и переживают по этому поводу. Бывает так, что отсутствие внутреннего чувства праздника связано с утратой близкого сердцу человека или с подведением итогов года, когда приходится вспоминать все негативное, что случилось в последнее время.

Как улучшить свое настроение

С плохим настроем можно и нужно бороться. Готовьтесь к Новому году осознанно, получая удовольствие от процесса. Делайте все постепенно, тогда больше шансов не упустить детали. Начинайте приготовления за пару недель или даже за месяц до праздника. Составьте заранее список дел и сроки для их выполнения. Многое можно запланировать на начало или середину месяца, не откладывая все на последний момент.