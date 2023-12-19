Эндокринолог Петрова назвала главные причины отсутствия новогоднего настроения
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Улицы города уже украшены к Новому году, повсюду предпраздничная суета, люди спешат купить подарки близким. При этом многие признаются, что совершенно не чувствуют приподнятого настроения и даже ощущают себя слегка уставшими. О том, почему это происходит, и где взять гормоны радости, в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала врач-эндокринолог, кандидат наук, руководитель клиники эндокринологии доктора Петровой Ирина Петрова.
Причина 1: банальная усталость
Очень часто отсутствие праздничного настроения связано с психологическими факторами: предновогодней чрезмерной суетой и преждевременным истощением «внутренней батарейки». Люди настолько сильно погружаются в хлопоты, что начинают испытывать раздражение и срываются на близких. Не все предновогодние дела приносят радость. Есть немало обязательных пунктов, которые утомляют: закупка продуктов, закрытие счетов или срочное завершение ремонта.
Причина 2: проблемы со здоровьем
Упадок сил ощущается при наличии заболеваний, среди которых гипотиреоз, нарушение в выработке кортизола, некомпенсированный сахарный диабет, остеопороз и другие. Такое бывает и при дефиците витаминов и микроэлементов, когда у человека просто нет сил для того, чтобы вынести все предпраздничные приготовления.
Причина 3: одиночество или боль утраты
В обычные дни люди заняты работой и выполнением рутинных дел. Перед главным праздником года приходится задумываться о том, с кем его встречать и кого поздравлять. В такие периоды одинокие люди особенно остро ощущают свое положение и переживают по этому поводу. Бывает так, что отсутствие внутреннего чувства праздника связано с утратой близкого сердцу человека или с подведением итогов года, когда приходится вспоминать все негативное, что случилось в последнее время.
Как улучшить свое настроение
С плохим настроем можно и нужно бороться. Готовьтесь к Новому году осознанно, получая удовольствие от процесса. Делайте все постепенно, тогда больше шансов не упустить детали. Начинайте приготовления за пару недель или даже за месяц до праздника. Составьте заранее список дел и сроки для их выполнения. Многое можно запланировать на начало или середину месяца, не откладывая все на последний момент.
«Подумайте о самых близких и родных. Ваше настроение значит для них гораздо больше, чем подарки и хорошо накрахмаленная скатерть. Питайтесь правильно и полноценно. Гормоны радости и счастья вырабатываются в ответ на прием продуктов, богатых триптофаном: финики, сливы, инжир, томаты, горький шоколад. Глюкоза тоже нужна для выработки положительных нейромедиаторов. Ее много в ягодах, фруктах, в меде и некоторых овощах».
Ирина Петрова
Врач-эндокринолог, кандидат наук, руководитель клиники эндокринологии доктора Петровой
Для снижения уровня стресса и поддержания процесса перехода различных аминокислот в состав нейрогормонов необходим магний, поэтому можно заранее начать прием этого ценного микроэлемента. Употребляйте в пищу продукты, в которых он содержится в достаточных количествах: орехи, бобовые, цельнозерновые.
Дефицит витамина Д может стать причиной апатии и упадка сил. Согласно научным исследованиям, его нехватка связана с рядом психоневрологических проблем. Профилактическая доза витамина Д в зимний период времени для взрослого населения — не менее 2000 МЕ.
Поднять настроение поможет культурная программа: сходите на новогодний спектакль или концерт, послушайте веселую и позитивную музыку, купите елку или приобретите новую праздничную вещь, которая наполнит уютом дом.
Наш организм способен принимать позитивные сигналы через различные органы чувств. Глазной, слуховой, обонятельный анализаторы передают мощный стимул в головной мозг, вырабатывая гормоны счастья и улучшая общий настрой.
«Очень важно понять, что на самом деле происходит, и почему вместо радости вы чувствуете упадок сил. Если причины не только психологического характера, но и физического, с жалобами на отечность, сухость во рту, жажду, боли в костях, нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, то не стоит тянуть с визитом к врачу. Специалист найдет проблему и поможет ее устранить, а вы сможете сполна насладиться новогодними каникулами».
Ирина Петрова
Врач-эндокринолог, кандидат наук, руководитель клиники эндокринологии доктора Петровой