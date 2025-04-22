Эндокринолог перечислила первые признаки диабета

В 2024 году количество россиян, страдающих сахарным диабетом, превысило 5,4 млн человек. Заболевание может протекать практически бессимптомно. О первых признаках недуга и его профилактике рассказала сайту «Страсти» врач-эндокринолог Шалала Пашаева.

Первые признаки сахарного диабета: сухость во рту, жажда, учащенное ночное мочеиспускание. Но, как пояснила врач, очень часто заболевание, особенно второго типа, может протекать бессимптомно.

«В группе риска, прежде всего, люди с избыточным весом или ожирением, ведущие малоподвижный образ жизни в возрасте от 45 лет. Также влияет на его развитие и наследственность» - объясняет врач.

Вопреки разнообразным мифам, эндокринолог опровергла, что существуют продукты, повышающие риск, вызывающие сахарный диабет или защищающие от него. Есть нездоровое питание, которое приводит к переизбытку калорий в организме и, как следствие, – к ожирению или избыточной массе тела. По этой причине Шалала Пашаева советует ограничивать употребление в большом количестве сахаросодержащих напитков (газировки, соки, энергетики), простые углеводы - белый хлеб, изделия из сдобного теста, обработанные продукты- фастфуд, чипсы, жирные мясные продукты, особенно изделия переработанные, такие как сосиски, колбасы; трансжиры – содержатся в маргаринах и во многих готовых продуктах.

«Предпочтение стоит отдавать продуктам, богатым клетчаткой (овощи и фрукты, особенно яблоки, груши, брокколи, шпинат), цельнозерновым продуктам (овсянка, цельнозерновой хлеб, бурый рис), бобовым (чечевица, фасоль, горох – источники белка и клетчатки), нежирным молочным продуктам, рыба и морепродукты- прекрасные источники белка и омега -3, особенно доступные скумбрия и селедь, орехи и семена – источники минералов и ненасыщенных жирных кислот, благотворно влияющих на метаболизм», - заключила врач.

Важно не только соблюдать правильное питание, но и вести подвижный образ жизни. Помимо этого, необходимо ежегодно проверять уровень глюкозы в крови.