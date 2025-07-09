«Ему многое при жизни дала Жанна»: есть ли шанс у Шепелева реанимировать карьеру на ТВ

После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев стал реже появляться на ТВ и сосредоточился на продюсировании. По словам Сергея Дворцова, на карьеру телеведущего повлияли скандалы с семьей умершей певицы. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер усомнился, что Дмитрий сможет вернуться на ТВ из-за плохой репутации.

«Ему многое при жизни дала Жанна и с легкой руки его где-то устраивала. Шепелеву невозможно реанимировать карьеру на ТВ. Вероятно, у него есть частные мероприятия. Примерный гонорар начинается от 1,5 млн», — высказался продюсер.

Известно, что уже этой осенью Шепелев сыграет свадьбу с Екатериной Тулуповой. По словам Дворцова, новый роман Дмитрия поддерживает лишь 1%, и то друзья телеведущего. После смерти Фриске к Шепелеву стали негативно относиться, поэтому за его личной жизнью никто не следит.

«К Шепелеву относятся негативно после смерти Жанны, которая была легендой, кумиром молодежи. Всем глубоко все равно, что у него происходит. Да, может, какие-то друзья Жанны этим вопросом интересуются, но не думаю, что им это надо. Может быть, его новый союз поддерживает 1%, и то его друзья», — резюмировал Сергей.