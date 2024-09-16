Экзотический драконий фрукт, или питахайя: почему лучше не есть этот плод в качестве перекуса
© Freepik
В последнее время на полках магазинов можно найти необычный плод с ярко розовой или желтой кожурой. В народе он получил название драконий фрукт, также известный как питахайя. Нутрициолог Татьяна Штуккерт объяснила сайту «Страсти», почему это один из самых полезных плодов, который можно найти в природе, и кому лучше отказаться от его употребления.
Питахайю выращивают во многих тропических регионах мира, включая Таиланд, Вьетнам и Малайзию. Это крупный плод кактуса гилоцереуса с мясистой мякотью и съедобными семенами.
Название растения происходит от греческого слова hyle — «древесный», и латинского cereus — «воск». Его также называют «клубничная груша» и питайя.
На вкус этот плод не очень сладкий. При этом содержит мало сахаров. Кроме того, питахайя богата клетчаткой и включает много мелких семян, которые стимулируют пищеварение и моторику кишечника. Поэтому фрукт особенно полезен при проблемах с запорами.
Существует три основных вида драконьего фрукта ― желтый с белой мякотью, розовый с белой мякотью, а также розовый снаружи и ярко-розовый внутри. Последний вариант особенно ценен, так как содержит больше флавоноидов, которые являются антиоксидантами. Это подтвердили и исследования ― общее содержание фенолов и антиоксидантная способность заметно выше в плодах именно с красной мякотью. В остальном состав практически идентичен.
«Стоит иметь в виду, что избыточное потребление цветных фруктов может окрашивать мочу. Это не опасно, но также может указывать на повышенную проницаемость кишечного барьера»
Татьяна Штуккерт
Нутрициолог
Также питахайя обладает большим потенциалом для профилактики заболеваний, связанных с воспалительными и окислительными процессами в организме. В том числе диабета, ожирения, метаболического синдрома, заболеваний сердца и сосудов, рака. Все благодаря содержанию витаминов, минералов, бетацианинов, фенольных кислот и других биоактивных соединений. Однако в большей степени это касается свежих плодов.
«Не стоит есть питахайю, как и другие фрукты, в качестве перекуса, особенно с проблемами в желудочно-кишечном тракте. Фруктовые кислоты могут раздражать слизистую ЖКТ. В идеале ― в качестве десерта после основного приема пищи. Также стоит быть осторожными аллергикам»
Татьяна Штуккерт
Нутрициолог