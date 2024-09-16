Экзотический драконий фрукт, или питахайя: почему лучше не есть этот плод в качестве перекуса

В последнее время на полках магазинов можно найти необычный плод с ярко розовой или желтой кожурой. В народе он получил название драконий фрукт, также известный как питахайя. Нутрициолог Татьяна Штуккерт объяснила сайту «Страсти», почему это один из самых полезных плодов, который можно найти в природе, и кому лучше отказаться от его употребления.

Питахайю выращивают во многих тропических регионах мира, включая Таиланд, Вьетнам и Малайзию. Это крупный плод кактуса гилоцереуса с мясистой мякотью и съедобными семенами.

Название растения происходит от греческого слова hyle — «древесный», и латинского cereus — «воск». Его также называют «клубничная груша» и питайя.

На вкус этот плод не очень сладкий. При этом содержит мало сахаров. Кроме того, питахайя богата клетчаткой и включает много мелких семян, которые стимулируют пищеварение и моторику кишечника. Поэтому фрукт особенно полезен при проблемах с запорами.

Существует три основных вида драконьего фрукта ― желтый с белой мякотью, розовый с белой мякотью, а также розовый снаружи и ярко-розовый внутри. Последний вариант особенно ценен, так как содержит больше флавоноидов, которые являются антиоксидантами. Это подтвердили и исследования ― общее содержание фенолов и антиоксидантная способность заметно выше в плодах именно с красной мякотью. В остальном состав практически идентичен.