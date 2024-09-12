Эксперт раскрыл лучший период для вакцинации от гриппа

Вакцинацию от гриппа лучше проводить в начале осени, чтобы иммунитет смог сформироваться до роста заболеваемости. Об этом сайту «Страсти» рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Известно, что в осенне-зимний период растет заболеваемость гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), вследствие чего наступает эпидемический сезон. Ежегодно в мире регистрируется до 500 млн случаев острых респираторных вирусных инфекций, из которых тяжелее всего протекает грипп. Особенно опасен грипп в «группах риска», в которые входят маленькие дети, люди старшего возраста, беременные женщины и пациенты с сопутствующими заболеваниями. Именно в подобных группах грипп характеризуется наиболее тяжелым течением и часто сопровождается различными осложнениями, от которых ежегодно погибают тысячи человек.

Противостоять гриппу помогает вакцинация, являющаяся основным средством профилактики этого заболевания. При своевременном проведении она защищает от инфицирования вирусами гриппа и, соответственно, от осложнений самой инфекции.

По словам эксперта, для выработки защитных антител после прививки и формирования полноценной и надежной иммунной защиты требуется 2−4 недели, поэтому самым оптимальным временем для вакцинации является начало осени (сентябрь-октябрь), до начала возможного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.