Эксперт по подиатрии рассказала, что связывает плоскостопие и близорукость
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Около 83% воспринимаемой мозгом информации поступает через глаза. От полученных данных зависит двигательный стереотип: комплекс мышечных реакций, формирующий походку. Попросту говоря, от того, как мы видим, зависит, как мы ходим. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт ФормТотикс Ольга Чижевская рассказала о существовании тесной взаимосвязи между стопами и зрительным анализатором.
При плохом зрении в мозг поступает искаженная информация. Соответственно, из мозга к мышцам идут неправильные команды, и поза меняется. Изменение положения тела в переднезадней плоскости приводит к увеличению нагрузки на стопы, и они деформируются. Самая частая деформация стоп – снижение продольного и поперечного сводов.
В основном зрительные расстройства, особенно у молодых, протекают по типу миопии, близорукости. Стремясь рассмотреть буквы или другие мелкие объекты на экране смартфона или компьютерном мониторе, близорукий человек вытягивает голову вперед. Так появляется деформированная, вытянутая кпереди шея — ее называют «компьютерной» или индюшиной.
«Смещение головы при такой деформации повышает нагрузку на позвоночник — она может увеличиться в пять и более раз. Из-за этого усиливаются естественные изгибы позвоночника в шейном и грудном отделе, повышается нагрузка на стопы. Положение усугубляется при боковом смещении позвоночника и развитии сколиоза. В таких случаях и деформация стоп носит асимметричный характер».
Ольга Чижевская
Директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт ФормТотикс
Стопы тоже влияют на остроту зрения по принципу обратной связи. Типичный пример: плоскостопие – снижение высоты сводов стопы. В плоской стопе нарушается амортизационная функция. В результате повышается нагрузка на позвоночник, и он деформируется.
Вдоль шейных позвонков проходит парная позвоночная артерия, питающая кровью головной мозг. При деформации шейного отдела позвоночная артерия частично пережимается и приток крови в головной мозг замедляется. В результате ухудшается кровоснабжение глазного дна, нарушается обработка зрительной информации.
Существует еще один фактор, который отрицательно влияет и на глаза, и на стопы. Это дисплазия, нарушение строения соединительной ткани при генетических отклонениях, приобретенных хронических заболеваниях, расстройствах обмена веществ. Суть этой патологии заключается в снижении прочности соединительнотканных структур: связок, мышечных сухожилий, суставных хрящей. Из-за этого стопа во время нагрузки распластывается по горизонтальной поверхности и формируется плоскостопие.
При соединительнотканной дисплазии снижается прочность склеры глазных яблок и тонус глазодвигательных мышц. В результате ухудшается зрение.
Коррекция стоп и осанки опосредованно улучшает зрение. Для этого Ольга Чижевская рекомендует носить ортезы полного контакта — полимерные термоформуемые ортопедические стельки. Они помогут снизить нагрузку на стопы и опорно-двигательный аппарат, восстановить соосность суставов стопы и нижней конечности, а также улучшить координацию.