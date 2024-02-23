Эксперт по подиатрии рассказала, что связывает плоскостопие и близорукость

Около 83% воспринимаемой мозгом информации поступает через глаза. От полученных данных зависит двигательный стереотип: комплекс мышечных реакций, формирующий походку. Попросту говоря, от того, как мы видим, зависит, как мы ходим. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт ФормТотикс Ольга Чижевская рассказала о существовании тесной взаимосвязи между стопами и зрительным анализатором.

При плохом зрении в мозг поступает искаженная информация. Соответственно, из мозга к мышцам идут неправильные команды, и поза меняется. Изменение положения тела в переднезадней плоскости приводит к увеличению нагрузки на стопы, и они деформируются. Самая частая деформация стоп – снижение продольного и поперечного сводов.

В основном зрительные расстройства, особенно у молодых, протекают по типу миопии, близорукости. Стремясь рассмотреть буквы или другие мелкие объекты на экране смартфона или компьютерном мониторе, близорукий человек вытягивает голову вперед. Так появляется деформированная, вытянутая кпереди шея — ее называют «компьютерной» или индюшиной.