Эксперт оценила возможность вырастить зубы новым препаратом

В 2030 году, по прогнозам исследователей, на фармацевтическом рынке может появиться уникальный препарат, способный совершить революцию в стоматологии. В настоящее время после успешного завершения испытаний на животных, результаты которых превзошли все ожидания, ученые из Медицинского исследовательского института больницы Китано с уверенностью заявляют: в человеческом организме заложен потенциал для выращивания третьего набора зубов. Несмотря на значительные достижения в современной медицине, эта функция до сих пор оставалась недоступной, но теперь, благодаря передовым исследованиям и разработкам, эксперты знают, как это изменить.

Сайт «Страсти» попросил прокомментировать эту новость стоматолога, пародонтолога клиники «Мегастом» Валерию Козлову. Эксперт допускает, что после экспериментов на людях с отсутствующими зубами через 5-10 лет препарат могут внедрить в производство.