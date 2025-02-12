Эксперт оценила возможность вырастить зубы новым препаратом
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В 2030 году, по прогнозам исследователей, на фармацевтическом рынке может появиться уникальный препарат, способный совершить революцию в стоматологии. В настоящее время после успешного завершения испытаний на животных, результаты которых превзошли все ожидания, ученые из Медицинского исследовательского института больницы Китано с уверенностью заявляют: в человеческом организме заложен потенциал для выращивания третьего набора зубов. Несмотря на значительные достижения в современной медицине, эта функция до сих пор оставалась недоступной, но теперь, благодаря передовым исследованиям и разработкам, эксперты знают, как это изменить.
Сайт «Страсти» попросил прокомментировать эту новость стоматолога, пародонтолога клиники «Мегастом» Валерию Козлову. Эксперт допускает, что после экспериментов на людях с отсутствующими зубами через 5-10 лет препарат могут внедрить в производство.
«На протяжении нескольких лет ученые всего мира путем генной инженерии пытаются вырастить зубы, используя стволовые клетки. А японские ученые в настоящее время проводят испытания препарата, который может повлиять на рост зубов. Дело в том, что в организме есть белок, который ограничивает их рост, а новый препарат ингибирует этот белок, то есть подавляет его действие. Опыты, проведенные на мышах, доказали это: после введения препарата у них выросли новые зубы без каких-либо последствий для организма. Теперь эксперименты будут проводить на людях с отсутствующими зубами и если результат будет, то через пять- десять лет такой препарат могут внедрить в производство. На данный момент остается много вопросов. Будут ли новые зубы такой же формы, какой были отсутствующие? Правильно ли они вырастут? Как будут располагаться в зубном ряду? Не будет ли отрицательных последствий для организма человека? И сколько времени они прослужат? Чтобы все это узнать, понадобится немало времени», - сказала стоматолог.
Валерия Козлова
Стоматолог, пародонтолог клиники «Мегастом»
Козлова считает, что новое средство могло бы стать альтернативой имплантации, тем более для тех, кому она противопоказана. Пока что этот способ восстановления зубов остается самым оптимальным. Даже в случае появления средства для выращивания зубов на первом этапе его стоимость будет высокой.
«Если данная методика оправдает себя, у людей появится возможность обзавестись новым комплектом настоящих зубов. Это очень важно, например, для пациентов, у которых есть противопоказания к имплантации тоже появится возможность иметь новые зубы. Хотя, конечно, пока препарат не внедрится в массовое производство, эта процедура будет достаточно дорогостоящей. Поэтому на данный момент имплантация остается наиболее оптимальным способом для восстановления зубных рядов», - рассказала эксперт.
Валерия Козлова
Стоматолог, пародонтолог клиники «Мегастом»