«Эксперимент является проигрышным»: как Загитова ищет свой стиль путем ошибок
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Алина Загитова удивила внезапной сменой имиджа. Фигуристка отрезала челку и покрасила волосы в баклажановый цвет, чем спровоцировала критику в свой адрес. Подписчики считают, что новый образ не идет Алине и призвали ее вернуться к натуральному цвету. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева согласилась с мнением фолловеров и назвала решение Загитовой проигрышным. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».
«Недавний эксперимент Алины с окрашиванием волос в баклажановый цвет является проигрышным. Рядом со светлым, холодным тоном проступает желтизна лица, что мы и видим на фотографии. Возможно, придание более темного, багряно-красного оттенка на ее темных волосах смотрелось бы гораздо лучше. Многие считают, что темный цвет ей идет больше, поскольку он подчеркивает её природный контраст, делает черты лица более выразительными и гармонирует с глубокой цветовой палитрой. Челка, выполненная на бледно-розовых волосах, Алине не подходит, очень удлиняет лицо, распадается, из-за этого лоб еще более кажется высоким», — высказалась Надежда.
Коробцева отметила, что имидж Алины Загитовой эволюционировал от скромной начинающей спортсменки до уверенной в себе молодой медийной персоны. Ее умение сочетать элегантность с дерзостью, а также готовность к экспериментам делают образ одним из самых обсуждаемых в мире моды и спорта.
«Загитову нередко критикуют за откровенные образы, называя их вульгарными. Однако границы допустимого в моде субъективны, и многое зависит от контекста: сцена, фотосессия или светское мероприятие диктуют свои правила. Алина – молодая девушка, у которой сейчас естественный этап поиска собственного стиля. Иногда ее образы выглядят более зрелыми, чем возраст, но это не значит, что они неуместны. Главное – баланс между дерзостью и элегантностью, и со временем он наверняка найдется. Если говорить о гармонизации стиля, Алине стоит обратить внимание на современные интерпретации женственности – силуэты, которые намекают, но не демонстрируют очевидно. По типу фигуры – ей хорошо подойдет х-образный силуэт, расклешенные юбки, вверху необходим покрой, сужающий плечи, а не подчеркивающий их. Прямые, облегающие бедра, платья на бретелях – совсем не ее вариант. Можно пробовать объемные изделия, с подчеркиванием достоинств фигуры: тонкой талии, общего изящества», — высказалась эксперт.
Надежда считает, что по возрасту Загитовой подходит стиль спортшик, романтический. Она может попробовать авангардный и фантазийный стили, только необходимо отдавать предпочтения определенным формам костюма.
«Яркие перемены – от увеличения губ до цвета волос – это не столько метание, сколько попытка найти себя. Многие звезды проходили через этот этап: от подростковых лет до ранней взрослой жизни идет естественный процесс самоидентификации. Возможно, со временем стиль Алины обретет больше стабильности, но пока ей стоит смело пробовать и не бояться критики», — резюмировала Коробцева.
Надежда Коробцева