«Эксперимент является проигрышным»: как Загитова ищет свой стиль путем ошибок

Коробцева отметила, что имидж Алины Загитовой эволюционировал от скромной начинающей спортсменки до уверенной в себе молодой медийной персоны. Ее умение сочетать элегантность с дерзостью, а также готовность к экспериментам делают образ одним из самых обсуждаемых в мире моды и спорта.

«Загитову нередко критикуют за откровенные образы, называя их вульгарными. Однако границы допустимого в моде субъективны, и многое зависит от контекста: сцена, фотосессия или светское мероприятие диктуют свои правила. Алина – молодая девушка, у которой сейчас естественный этап поиска собственного стиля. Иногда ее образы выглядят более зрелыми, чем возраст, но это не значит, что они неуместны. Главное – баланс между дерзостью и элегантностью, и со временем он наверняка найдется. Если говорить о гармонизации стиля, Алине стоит обратить внимание на современные интерпретации женственности – силуэты, которые намекают, но не демонстрируют очевидно. По типу фигуры – ей хорошо подойдет х-образный силуэт, расклешенные юбки, вверху необходим покрой, сужающий плечи, а не подчеркивающий их. Прямые, облегающие бедра, платья на бретелях – совсем не ее вариант. Можно пробовать объемные изделия, с подчеркиванием достоинств фигуры: тонкой талии, общего изящества», — высказалась эксперт.

Надежда считает, что по возрасту Загитовой подходит стиль спортшик, романтический. Она может попробовать авангардный и фантазийный стили, только необходимо отдавать предпочтения определенным формам костюма.