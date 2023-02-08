Экс-супруга Кержакова Милана Тюльпанова о созависимых отношениях и «синдроме спасателя»

Бывшая супруга футболиста санкт-петербургского ФК «Зенит» Александра Кержакова, блогер и телеведущая Милана Тюльпанова после скандального развода со спортсменом решила всерьез заняться самоанализом. В своих социальных сетях она активно поднимает тему ментального здоровья и делится личными переживаниями, связанными с построением отношений и личностным ростом. Милана рассказала passion.ru о том, какую работу над собой проделала, и дала несколько советов девушкам, страдающим «синдромом спасателя».

«Сейчас я совсем другой человек и понимаю, что для построения гармоничных отношений необходимо развивать любовь к себе. Любые отношения будут в какой-то степени деструктивными, если в них не присутствует здоровая оценка себя, собственной ценности и значимости в этом мире», - поясняет Тюльпанова.

По ее словам, не понимая, что такое личное границы, личное пространство, относясь без должного уважения к своим убеждениям и увлечениям, можно легко угодить в созависимые отношения. Данная деструктивная форма взаимоотношений опасна тем, что с течением времени человек становится полностью поглощён жизнью другого человека. С этим сталкивалась и Милана, которая во имя отношений с партнером отказывалась от привычного образа жизни, интересов, увлечений, одежды, контактов. Проработав нездоровый паттерн, она пришла к выводу, что «отношения – это всего лишь часть жизни, но не вся жизнь. Это важно принимать и понимать, когда вы начинаете общаться с кем-то».

Зачастую созависимым необходимо чувствовать себя нужными, потребность подтверждать изо дня в день свою необходимость в конце концов может переродиться в «синдром спасателя». По словам Миланы, столкнуться с данной проблемой, мешающей жить полноценную жизнь, может абсолютно любой человек, который не любит себя. Телеведущая дала несколько советов девушкам, страдающим данным синдромом.

«Нужно задать себе простые вопросы: как я к себе отношусь, люблю ли я себя, радует ли меня свое отражение в зеркале, нравится ли мне, какой я человек, какой образ жизни веду, нравятся ли мне мои привычки. Если нет, то что я должна сделать, чтобы стать лучше, и это изменить, чтобы я каждый день смотрела на себя в зеркало, как на объект привязанности и говорила себе, какая я классная, интересная, продуктивная и харизматичная. Я точно не должна класть себя на алтарь безответной манипулирующей созависимой любви другого человека», - подчеркивает Тюльпанова.

В заключение она порекомендовала девушкам, имеющим проблемы в отношениях, обязательно ознакомиться с содержанием следующих книг: «Бойся, я с тобой» Тани Танк, «Женщины, которые любят слишком сильно» Робин Норвуд и «Игры, в которые играют люди» Эрика Берна.