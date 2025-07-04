«Его заказывали высокопоставленные люди»: раскрыт гонорар лидера группы «Моральный кодекс»

Группа «Моральный кодекс» была основана больше 30 лет назад, однако она до сих пор остается на слуху и выступает с концертами. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов отметил, что коллектив пользуется спросом у высокопоставленных людей. По словам эксперта, гонорар лидера группы Сергея Мазаева начинается от двух миллионов.

«Мазаев никуда не пропал. Насколько я знаю, он продолжает работать на студии звукозаписи. Просто он ушел в тишину. Думаю, у него есть частные мероприятия. В то время его заказывали высокопоставленные люди. Как правило, гонорар начинается от двух миллионов», — высказался Дворцов.

В середине лета у «Морального кодекса» состоится сольный концерт, который, по мнению Сергея, будет успешным и окупит затраты. Кроме того, продюсер предположил, что коллектив может наравне конкурировать с молодыми артистами.

««Моральный кодекс» считался легендарной группой в свое время. Но каждую славу нужно чем-то подпитывать, чтобы оставаться на слуху. Коллектив вполне может наравне конкурировать с молодыми артистами. У группы есть хиты, навыки», — резюмировал продюсер.