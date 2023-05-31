«Его брата съели»: Лев Бертовский о детских травмах маньяков Александра Пичушкина и Андрея Чикатило

Маньяки в большинстве своем – травмированные в детстве люди. В этом уверен преподаватель МГУ, специалист в области криминалистики Лев Бертовский. В разговоре с порталом «Страсти» он проанализировал истории некоторых серийных убийц.

«Везде мы видим, что есть какие-то проблемы. Возьмем Пичушкина (Александр Пичушкин — российский серийный убийца, известный как «Битцевский маньяк» и «Убийца с шахматной доской». Совершил не менее 49 убийств в московском Битцевском парке и его окрестностях. Большинство жертв убивал ударами молотка по голове, прим. «Срасти»). В детстве его мама уронила. Возьмите Чикатило (Андрей Чикатило — советский серийный убийца, насильник, педофил и каннибал. С целью получения сексуального удовлетворения убил с особой жестокостью не менее 43 человек в различных регионах СССР, в основном в Ростовской области, прим. «Страсти»). По некоторым слухам, его брата съели во время Голодомора. Насколько это было или нет – вопрос другой. Но то, что он страдал энурезом (энурезом называют непроизвольное мочеиспускание, чаще в ночное время. Встречается преимущественно у детей дошкольного и младшего школьного возраста, однако иногда диагностируется и у взрослых, прим. «Страсти») и подвергался насмешкам со стороны своих товарищей, – это абсолютно очевидно. А это, безусловно, тяжелые психологические травмы для ребенка», - рассказала Бертовский.

Он привел еще один случай, когда один из серийщиков стал свидетелем, как в детстве девочку сбила машина.

«Она скончалась у него на руках вся в крови. Он подбежал и потом почувствовал какие-то свои ощущения, что хотел повторить их снова и снова. Можно ли это считать травмой? Я думаю, да», - размышляет специалист, добавив, что «серийщики – это убийцы, а в природе человека нет устремлений к убийству себе подобных».

Также он привел результаты эксперимента, поставленного после Второй мировой войны. Бойцов опросили, кто в кого стрелял во время боя.

«Выяснилось, что только 20% из его личного состава стреляли в сторону врага. И только 2% в конкретных людей. Это говорит о том, что эти 2% способны на убийство из всего человечества. Понятно, что это какая-то аномалия и нормальный человек убивать не будет. Поэтому и получается, что убийцы не совсем правильные и здоровые люди. И причины нездоровья в большей степени все-таки из-за детских травм», - заключил Бертовский.

Подробнее о его работе читайте в нашем материале.