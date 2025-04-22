«Ее наряд смотрится по-королевски»: стилист оценила образ Пугачевой с цветными колготками

«Мне очень нравится это платье со сборкой на рукаве и по верхнему краю платья, подчеркивающей аккуратные плечи Аллы Борисовны. Ее наряд смотрится по-королевски и очень актуально. Крупные, гипертрофированные детали сейчас в тренде. В целом в образе артистки считываются ноты готического стиля», - объяснила стилист.

Стилист отметила, что Пугачева обладает чувством вкуса и умением правильно скрыть недостатки, подчеркнув достоинства. По ее словам, звезде, обладающей стройными ногами, идут мини-платья.

«Знание ДНК своего стиля помогает артистке на всем творческом пути. Да, она может носить не только длинные юбки и брюки, а короткие платья, подчеркивающие стройные ноги. Вспомните хит «Арлекино», благодаря которому Пугачева стала известной. Ее неповторимое платье-балахон на выступлениях стало отличительной «изюминкой». Со временем наряды трансформировались по длине и фасону. При этом певице удалось сохранить индивидуальность, свой стиль, сделав его узнаваемым», - заключила стилист.