«Ее фирменная особенность»: стоматолог о том, что скрывается за улыбкой Ольги Бузовой

Ольга Бузова — одна из самых популярных звезд российского шоу-бизнеса. Ее улыбка становится визитной карточкой и восхищает поклонников. Что скрывается за этой улыбкой, сайту «Страсти» рассказала ортодонт-гнатолог, лектор международных программ Лиана Стрипская.

Ольга Бузова — человек, который много улыбается и не стесняется выражать свои эмоции. Её улыбка привлекает внимание красивыми и ровными зубами.