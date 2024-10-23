«Ее фирменная особенность»: стоматолог о том, что скрывается за улыбкой Ольги Бузовой
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Ольга Бузова — одна из самых популярных звезд российского шоу-бизнеса. Ее улыбка становится визитной карточкой и восхищает поклонников. Что скрывается за этой улыбкой, сайту «Страсти» рассказала ортодонт-гнатолог, лектор международных программ Лиана Стрипская.
Ольга Бузова — человек, который много улыбается и не стесняется выражать свои эмоции. Её улыбка привлекает внимание красивыми и ровными зубами.
Однако, если взглянуть с точки зрения стоматологической нормы, можно отметить, что верхний зубной ряд немного сужен. Основных причин может быть две: первая — это узкий альвеолярный отросток (часть челюстной кости, в которой располагаются зубы), вторая — наклон верхних зубов в нёбную сторону.
Лиана Стрипская
Ортодонт-гнатолог, лектор международных программ
Если причина в анатомически узкой верхней челюсти, то нижняя может сталкиваться с ограничением движения. А ей необходимо свободное пространство для правильного функционирования. При ограничении двигательных функций нижней челюсти происходит нежелательный контакт зубов, так называемый гиперконтакт. Он может вызвать проблемы с суставом и различные болевые ощущения. В данном случае ортодонтическое лечение может не только расширить верхний зубной ряд, но и создать необходимое функциональное пространство для нижней челюсти. Это поможет снизить нагрузку на челюстной сустав.
Если у Ольги с костной тканью, шириной верхней челюсти на костном уровне все нормально и улыбка кажется узкой только внешне, то визуально ее расширить могут помочь виниры, при этом сохранив естественную функциональность прикуса.
Лиана Стрипская
Ортодонт-гнатолог, лектор международных программ
Несмотря на некоторые особенности, улыбка Ольги Бузовой впечатляет. Со стоматологической точки зрения, возможные ограничения движения нижней челюсти могут быть устранены с помощью грамотного ортодонтического лечения. Оно улучшит функциональность и предотвратит потенциальные проблемы в будущем.
Если же причиной узкого зубного ряда является лишь внешний эффект, то виниры могут быть отличным решением для визуальной коррекции улыбки, сохраняя при этом ее функциональность. В итоге улыбка Ольги остаётся её фирменной особенностью, которая вызывает восхищение у поклонников.
Лиана Стрипская
Ортодонт-гнатолог, лектор международных программ