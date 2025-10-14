Еда, сон, свежий воздух: как поддержать иммунитет ребенка в холодный период года

В холодное время года родители особенно тревожатся за здоровье детей. Но крепкий иммунитет – это вовсе не результат бесконечного приема лекарств, а системная работа, где важна каждая деталь – от питания до эмоционального климата в семье. Подробнее об этом сайту «Страсти» рассказала детский нутрициолог, основатель Школы здорового ребенка и Академии детской нутрициологии Алиса Басеева.

Почему иммунитет так уязвим в первые годы жизни ребенка

Как пояснила специалист, иммунная система формируется с рождения и достигает зрелости примерно к пяти годам. В этот период закладываются механизмы, от которых зависит, насколько устойчивым ребенок будет к инфекциям в будущем.

При этом есть целый ряд факторов, которые могут «разбалансировать» детскую защиту. Один из ключевых – питание. Организм, лишенный нужных витаминов, минералов, белков и жиров, теряет способность эффективно противостоять вирусам. Не меньшее значение имеет сон и режим дня: переутомление и недосып мгновенно ослабляют защитные силы.

К этому добавляются частые простуды и антибиотикотерапия: после каждого курса иммунитет нуждается во времени для восстановления. Внешние стрессы тоже дают о себе знать: адаптация к детскому саду, новая среда, смена привычек. Даже такие «мелочи» становятся серьезной нагрузкой для еще неокрепшего организма.