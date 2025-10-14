Еда, сон, свежий воздух: как поддержать иммунитет ребенка в холодный период года
В холодное время года родители особенно тревожатся за здоровье детей. Но крепкий иммунитет – это вовсе не результат бесконечного приема лекарств, а системная работа, где важна каждая деталь – от питания до эмоционального климата в семье. Подробнее об этом сайту «Страсти» рассказала детский нутрициолог, основатель Школы здорового ребенка и Академии детской нутрициологии Алиса Басеева.
Почему иммунитет так уязвим в первые годы жизни ребенка
Как пояснила специалист, иммунная система формируется с рождения и достигает зрелости примерно к пяти годам. В этот период закладываются механизмы, от которых зависит, насколько устойчивым ребенок будет к инфекциям в будущем.
При этом есть целый ряд факторов, которые могут «разбалансировать» детскую защиту. Один из ключевых – питание. Организм, лишенный нужных витаминов, минералов, белков и жиров, теряет способность эффективно противостоять вирусам. Не меньшее значение имеет сон и режим дня: переутомление и недосып мгновенно ослабляют защитные силы.
К этому добавляются частые простуды и антибиотикотерапия: после каждого курса иммунитет нуждается во времени для восстановления. Внешние стрессы тоже дают о себе знать: адаптация к детскому саду, новая среда, смена привычек. Даже такие «мелочи» становятся серьезной нагрузкой для еще неокрепшего организма.
Зимой к этому списку прибавляется еще один важный пункт – нехватка солнца. А вместе с ней и дефицит витамина D, без которого иммунная система буквально «проседает».
Еда, которая работает на защиту иммунитета
По словам нутрициолога, когда за окном холодно, а день короткий, питание должно стать главным союзником родителя. И не за счет баночек с добавками, а благодаря живым, насыщенным продуктам.
Овощи и фрукты. Это основной источник витаминов A, C и антиоксидантов. Морковь, тыква, брокколи, квашеная капуста, яблоки, груши, шиповник и цитрусовые (если нет аллергии) помогают организму сопротивляться вирусам и укрепляют слизистые. Ягоды. Даже замороженные – кладезь витамина C и флавоноидов. Черника, клюква, облепиха, брусника прекрасно подходят для морсов и смузи.
Цельнозерновые каши. Овсянка, гречка, перловка обеспечивают витамины группы B, необходимые для обмена веществ и энергии.
Кисломолочные продукты. Кефир, йогурт, ряженка поддерживают микрофлору кишечника, а именно там находится большая часть иммунных клеток.
Мясо и рыба. Белок – строительный материал иммунитета. Морская рыба, например лосось и скумбрия, дает не только цинк и железо, но и омега-3 жирные кислоты и витамин D.
Орехи и семечки. В них – витамин E, поддерживающий клетки иммунной системы.
Мед и натуральные сиропы. Сироп шиповника или ложечка меда в теплой воде помогают организму справляться с воспалениями (если у ребенка нет аллергии).
Главное – тепло. Зимой стоит избегать холодных блюд и напитков: они дают временное ощущение свежести, но вместе с этим снижают внутреннее тепло организма, делая его уязвимым.
Алиса Басеева
Нутрициолог, основатель Школы здорового ребенка и Академии детской нутрициологии
Как помочь организму без таблеток
Питание, по словам нутрициолога Басеевой, основа, но не панацея. Чтобы иммунитет действительно «работал», нужно дать телу больше, чем просто витамины.
Свежий воздух. Прогулки даже при минусовой температуре должны быть ежедневными. 30–60 минут на улице помогают организму адаптироваться к холоду, улучшают обмен веществ и повышают общий тонус.
Закаливание. Постепенное снижение температуры воды при умывании, контрастные обливания для ножек – простые, но эффективные привычки, если делать их регулярно. Они тренируют сосуды и снижают частоту простуд.
Сон. Для детей до шести лет норма – не менее десяти часов. Сон – время, когда организм восстанавливается, синтезирует белки иммунной защиты и перерабатывает впечатления дня.
Стерильность – враг иммунитета. Легкий контакт с микромиром (игры в песочнице, прогулки в парке, поездки на природу) помогает иммунной системе учиться распознавать безвредные и опасные микроорганизмы.
Эмоциональное здоровье. Любовь, внимание и спокойная атмосфера дома – мощный ресурс, который не заменит ни один витамин. Когда ребенок чувствует безопасность, уровень стресса снижается, а значит, организм направляет силы не на тревогу, а на защиту.
«Такие простые, но последовательные шаги помогают не только пережить сезон простуд, но и вырастить ребенка с крепким здоровьем и устойчивой нервной системой. И хотя кажется, что родителям нужно знать десятки правил и таблиц, на деле все проще: тело ребенка само умеет быть сильным – стоит лишь обеспечить ему правильные условия для роста и развития»
