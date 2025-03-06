Джунгли, пляж и соляная пещера, не выходя из дома: самые необычные студии, которые сдаются в России
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Изобретали бюджетного и эксклюзивного отдыха в России вышли на новый уровень. Теперь, чтобы оказаться на пляже или в голливудском фильме, достаточно всего лишь арендовать студию. Потенциальным жильцам обещают незабываемое времяпрепровождение с нотками тропического рая или Барселоны с присущей ей атмосферой Антонио Гауди. Сайт «Страсти» собрал самые необычные предложения на рынке недвижимости из доступных здесь и сейчас.
«Потолок ледяной, дверь скрипучая»
В Самаре нам попалось объявление о сдаче в аренду самой настоящей соляной пещеры. Квартира с первого взгляда производит сильное впечатлением из-за необычного дизайна. Ее владельцы обещают, что посетители окажутся в настоящей зиме, и это действительно так. Стены главного помещения с джакузи по центру обделаны белоснежной солью, из-за чего кажется, будто ты находишься ледяном тоннеле. В вечерняя время пространство красиво озаряется нежно-фиолетовой подсветкой, создавая атмосферу холодных февральских сумерек.
Не городские джунгли
Из «холодной» Самары мы переместились в «тропическую» Тюмень. Да, вы не ослышались, именно в Сибири расположились апартаменты, которые владельцы называют «джунгли». Атмосферу дикого южного леса там создает огромное панно из зелени и цветов на стене. Тут же рядом находится джакузи, чтобы, вероятно, во время водных процедур представлять себя героем из рекламы Palmolive — Черная орхидея. Дополняют атмосферу разбросанные под ванной серые камушки.
Кто в Москве не бывал, на пляже не загорал
Для тех, кому отдыха в джунглях недостаточно и хочется морского вайба, есть вариант с «пляжем» в Москве. Только вот загорать и купаться придется не в Москве-реке, а в квартире-студии площадью 43 квадратных метра. Владельцы данного объекта недвижимости позиционируют его как уникальный вариант с атмосферой пляжа. Что же создает эту атмосферу? Конечно же, простoрная гocтиная с деpевянными дорожками и гaлeчным пoкpытиeм пола, дeкоp из paкушек и морских камней. А где же, вы спросите, море? Так вот оно — расположилось на потолке. Его хозяева студии выкрасили в синий цвет.
«Слышу лишь свисточный спор поездов до Барселоны»
Кто предпочитает ленивому пляжному отдыху насыщенный и культурный досуг, тому надо отправиться прямиком в Карелию, в Петрозаводска. Там для любителей изысканной архитектуры сдается интересная студия. Владельцы обещают, что внутри царит атмосфера, присущая Барселоне и выдающемуся представителю каталонского модернизма Антонио Гауди. Как бы оценил эту квартиру сам известный испанец — мы знаем и не узнаем, но хозяева гарантируют, что регулируемая система отопления, кондиционер и подогрев пола не оставят вас равнодушными.
Что касается интерьера и дизайна, то он действительно довольно необычен. На кухне, например, открывается портал из Петрозаводска в Барселону, а кирпичи в стене почему-то выкрашены в разные яркие цвета.
«А я хочу, чтобы на нас, глядя, плакал Голливуд»
Следующая остановка в путешествии по необычным студиям — Голливуд. Точнее не тот Голливуд, что расположен в Лос-Анджелесе, а тот, что находится в Московской области. Речь идет о квартире-студии рядом с метро «Котельники». Да, звезд с неба она не хватает, да и с настоящими звездами вы там вряд ли повстречаетесь. Зато у потенциальных арендодателей есть возможность уединиться в облаках, как в «Шоу Трумана», или попить чай в гостиной зона с «Форрестом Гампом», что, вероятно, тоже не плохо.
© Авито
© Авито
«Единственный ограничитель шума — возможности Ваших голосовых связок»
В продолжении темы фильмов стоит упомянуть еще об одном варианте, который приковывает к себе взгляды охотников до острых и пикантных ощущений. Если вы смотрели фильм «50 оттенков серого», то поймете о чем идет речь. Именно с отсылкой на этот фильм про жесткую любовь сдается квартира-студия в Туле. Апартаменты, по словам владельцев, расположены в отдельном здании. Соседей поблизости нет, поэтому, как указано в объявлении: «единственный ограничитель шума — возможности Ваших голосовых связок». Игровая зона, расположенная в квартире, вероятна. должна порадовать поклонников вышеупомянутой картины Сэма Тейлора-Джонсона.
Калининградский Будда
Последний вариант, который мы хотим вам показать, подойдет для тех, «кому этот мир абсолютно понятен и кто ищет слияния бесконечного с вечным». В центре Калининграда сдается квартира для необычных людей, любящих йогу. Поэтому в ней есть самые необходимые для практики предметы — коврик и гамак. Самое удивительное, что гамак крепится на толстые канаты, образующие паутину на потолке. Данное решение выглядит достаточно интересно. Оно тоже навевает спокойствие. Смотришь на него и вспоминаешь, как подолгу пауки могут бездвижно сидеть на сплетенной ими леске, наблюдая за суетой вокруг.