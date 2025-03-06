Джунгли, пляж и соляная пещера, не выходя из дома: самые необычные студии, которые сдаются в России

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«Потолок ледяной, дверь скрипучая»

В Самаре нам попалось объявление о сдаче в аренду самой настоящей соляной пещеры. Квартира с первого взгляда производит сильное впечатлением из-за необычного дизайна. Ее владельцы обещают, что посетители окажутся в настоящей зиме, и это действительно так. Стены главного помещения с джакузи по центру обделаны белоснежной солью, из-за чего кажется, будто ты находишься ледяном тоннеле. В вечерняя время пространство красиво озаряется нежно-фиолетовой подсветкой, создавая атмосферу холодных февральских сумерек.