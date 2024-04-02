Дворецкий и двухуровневый люкс: стало известно, в какую сумму обошелся отпуск Ксении Собчак
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Ксения Собчак отдыхает в номере с услугами дворецкого стоимостью 2,3 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».
Телеведущая Ксения Собчак отправилась на отдых в ОАЭ вместе с сыном Платоном. Журналистка не стесняется рассказывать подписчикам о роскошном отеле, в котором она будет жить неделю. Судя по личному блогу Собчак, для отпуска она выбрала пятизвездочный отель Burj Al Arab — один из самых дорогих вариантов размещения в Дубае.
Ксения Анатольевна остановилась в номере категории «Двухуровневый суперлюкс с двумя спальнями». Помимо приличной площади номера в 335 кв.м., в распоряжении Собчак также услуги личного дворецкого, который готов помочь в профессиональной упаковке и распаковке гардероба, чистке обуви и сопровождении отдыха.
Согласно официальному сайту отеля, в номере, который выбрала Собчак, две спальни с двумя санузлами, вид на море, гардеробная, рабочая зона с компьютером, туалетно-косметические принадлежности Hermès категории «люкс».
Стоимость недельного проживания в отеле, согласно открытым данным, составляет 2,3 миллиона рублей без учета налогов.
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