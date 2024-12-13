ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 13 декабря 2024, 06:00
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Двоение в глазах: как ботокс, наращивание ресниц и «лисьи глазки» влияют на зрение

Офтальмолог Казанцев рассказал о влиянии ботокса и «лисьих глазок» на зрение.
Двоение в глазах: как ботокс, наращивание ресниц и «лисьи глазки» влияют на зрение

© Freepik

Вы тоже подумываете о «лисьих глазках» или давно мечтаете попробовать ботокс? А задумывались ли вы, как такие процедуры сказываются на зрении? Пора разобраться, что скрывается за стремлением к красоте.

Косметология сегодня – это не только уход за кожей, но и модные инъекции, процедуры и даже операции, которые обещают идеальный внешний вид. Однако за красотой могут скрываться риски для здоровья, особенно если речь идет о зрении. Подробности сайту «Страсти» раскрыл эксперт в области офтальмологии, генеральный директор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев.

Ботокс: молодость с нюансами

Ботокс – это инъекция ботулинического токсина, который расслабляет мышцы, разглаживая морщины. Но что происходит, если препарат вводится близко к глазам?

В некоторых случаях ботокс может вызывать:

• опущение века (птоз);

• нарушение фокусировки глаз;

• двоение в глазах.

Эти побочные эффекты чаще всего возникают при нарушении техники введения препарата. Поэтому важно доверять только опытным специалистам.

Антон Казанцев

Эксперт в области офтальмологии, генеральный директор офтальмологического центра VISTA

«Лисьи глазки»: модный тренд с неожиданными последствиями

Процедура формирования «лисьих глаз» включает подтяжку кожи с помощью нитей или хирургическое вмешательство. Результат – вытянутая форма глаз, которую так обожают знаменитости.

Но влияние на зрение может быть негативным:

• чрезмерное натяжение кожи способно нарушить положение века, что может привести к сухости глаз и раздражению;

• возможен компромисс естественного смыкания век, что угрожает роговице.

Антон Казанцев

Эксперт в области офтальмологии, генеральный директор офтальмологического центра VISTA

Наращивание ресниц: красота или угроза?

Казалось бы, что может быть безобиднее длинных ресниц? Однако клей, используемый для фиксации ресниц, часто содержит аллергены.

Это может вызвать:

• воспаление конъюнктивы (конъюнктивит);

• раздражение роговицы;

• синдром сухого глаза.

Антон Казанцев

Эксперт в области офтальмологии, генеральный директор офтальмологического центра VISTA

Как защитить зрение?

Если вы решили сделать одну из этих процедур, важно:

  1. Обращаться только к сертифицированным специалистам.

  2. Перед процедурой консультироваться с офтальмологом, особенно если у вас есть проблемы со зрением.

  3. Внимательно относиться к симптомам – покраснение, боль, ухудшение зрения требуют незамедлительного визита к врачу.

Вывод

Косметологические процедуры – это возможность выглядеть лучше, но не ценой здоровья глаз. Если зрение – одна из ваших главных ценностей, выбирайте специалистов с опытом и соблюдайте осторожность.

Источник фото:Freepik
Автор:Лилия Караева
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