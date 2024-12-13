Двоение в глазах: как ботокс, наращивание ресниц и «лисьи глазки» влияют на зрение
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Вы тоже подумываете о «лисьих глазках» или давно мечтаете попробовать ботокс? А задумывались ли вы, как такие процедуры сказываются на зрении? Пора разобраться, что скрывается за стремлением к красоте.
Косметология сегодня – это не только уход за кожей, но и модные инъекции, процедуры и даже операции, которые обещают идеальный внешний вид. Однако за красотой могут скрываться риски для здоровья, особенно если речь идет о зрении. Подробности сайту «Страсти» раскрыл эксперт в области офтальмологии, генеральный директор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев.
Ботокс: молодость с нюансами
Ботокс – это инъекция ботулинического токсина, который расслабляет мышцы, разглаживая морщины. Но что происходит, если препарат вводится близко к глазам?
В некоторых случаях ботокс может вызывать:
• опущение века (птоз);
• нарушение фокусировки глаз;
• двоение в глазах.
Эти побочные эффекты чаще всего возникают при нарушении техники введения препарата. Поэтому важно доверять только опытным специалистам.
Антон Казанцев
Эксперт в области офтальмологии, генеральный директор офтальмологического центра VISTA
«Лисьи глазки»: модный тренд с неожиданными последствиями
Процедура формирования «лисьих глаз» включает подтяжку кожи с помощью нитей или хирургическое вмешательство. Результат – вытянутая форма глаз, которую так обожают знаменитости.
Но влияние на зрение может быть негативным:
• чрезмерное натяжение кожи способно нарушить положение века, что может привести к сухости глаз и раздражению;
• возможен компромисс естественного смыкания век, что угрожает роговице.
Антон Казанцев
Эксперт в области офтальмологии, генеральный директор офтальмологического центра VISTA
Наращивание ресниц: красота или угроза?
Казалось бы, что может быть безобиднее длинных ресниц? Однако клей, используемый для фиксации ресниц, часто содержит аллергены.
Это может вызвать:
• воспаление конъюнктивы (конъюнктивит);
• раздражение роговицы;
• синдром сухого глаза.
Антон Казанцев
Эксперт в области офтальмологии, генеральный директор офтальмологического центра VISTA
Как защитить зрение?
Если вы решили сделать одну из этих процедур, важно:
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Обращаться только к сертифицированным специалистам.
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Перед процедурой консультироваться с офтальмологом, особенно если у вас есть проблемы со зрением.
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Внимательно относиться к симптомам – покраснение, боль, ухудшение зрения требуют незамедлительного визита к врачу.
Вывод
Косметологические процедуры – это возможность выглядеть лучше, но не ценой здоровья глаз. Если зрение – одна из ваших главных ценностей, выбирайте специалистов с опытом и соблюдайте осторожность.