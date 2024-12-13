Двоение в глазах: как ботокс, наращивание ресниц и «лисьи глазки» влияют на зрение

Вы тоже подумываете о «лисьих глазках» или давно мечтаете попробовать ботокс? А задумывались ли вы, как такие процедуры сказываются на зрении? Пора разобраться, что скрывается за стремлением к красоте.

Косметология сегодня – это не только уход за кожей, но и модные инъекции, процедуры и даже операции, которые обещают идеальный внешний вид. Однако за красотой могут скрываться риски для здоровья, особенно если речь идет о зрении. Подробности сайту «Страсти» раскрыл эксперт в области офтальмологии, генеральный директор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев.

Ботокс: молодость с нюансами

Ботокс – это инъекция ботулинического токсина, который расслабляет мышцы, разглаживая морщины. Но что происходит, если препарат вводится близко к глазам?