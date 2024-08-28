«Дурной вкус»: кинокритик негативно отреагировал на съемки сериала про Байдена с Дюжевым в главной роли

Телеканал ТНТ недавно сообщил о съемках юмористического сериала, в котором актер Дмитрий Дюжев перевоплотился в президента США Джо Байдена. В беседе с порталом «Страсти» кинокритик Роман Григорьев негативно отозвался о проекте, отметив, что во всем этом есть «дурной вкус».

По мнению Григорьева, если и снимать что-то смешное об иностранцах, то делать нужно это тонко, а не высмеивать пожилых людей.

«Я думаю, что не очень хорошо смеяться над пожилыми людьми, даже если они президенты, даже если они где-то по-настоящему вызывают улыбку. Мне кажется, что у нас отношения и так накалены уже. Можно высмеять американцев как-то более юмористически тонко, чем вот делать из православного нашего Дюжева старика-американца Байдена. Мне кажется, дурной вкус какой-то вообще во всем этом», - заявил Роман.

Кинокритик также подчеркнул, что не знает, на какую аудиторию рассчитан сериал. Он не исключил, что был проведен опрос, в ходе которого выяснялись предпочтения зрителей. Но все же он считает работу над подобным проектом неправильной.

«Мне кажется, что и так мы в такой точке отношений находимся между нашими странами, что не до шуток. Может быть, на ТНТ и не такое показывают. Но я с сомнением отношусь, честно говоря», - признался критик.

Ранее кинокритик оценил Ивана Янковского и Юлию Снигирь в первом трейлере «Преступления и наказания».