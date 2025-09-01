Друзья или все-таки любовники? Что связывает Анастасию Решетову и экс-мужа Алсу

В 2024 году певица Алсу объявила о разводе с Яном Абрамовым после 18 лет брака. Между экс-супругами был долгий бракоразводный процесс, во время которого они боролись за многомиллионное имущество. Ни Алсу, ни Ян не называли причин разрыва. При этом певица намекала, что развелась из-за измен бизнесмена с Анастасией Решетовой. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов отметил, что скандал с изменой и статус «разлучницы» положительно сказались на заработке Решетовой.

«Она взлетела, поймала хайп и хороших заказчиков корпоративов. У нее, к слову, немаленький гонорар. Порядка 4-6 млн», — высказался продюсер.

К слову, сама Анастасия отрицала связь с Абрамовым, несмотря на то, что многие звезды говорили про их роман. По словам Дворцова, на сегодняшний день модель и бизнесмена связывают дружеские отношения.

«Сейчас, насколько мне известно, они остались друзьями. Они не были замечены вместе в последнее время. Коллеги поддержали Анастасию в скандале, от нее никто не отвернулся», — резюмировал продюсер.