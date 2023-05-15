Друживший с девушкой-маньяком ветеран МУРа объяснил, почему среди убийц больше мужчин

Бывший следователь Московского уголовного розыска (МУР) Дмитрий Миронов, который раскрыл дело Марии Петровой, известной как «зюзинская маньячка», ответил на вопрос портала «Страсти», почему среди убийц больше мужчин, нежели женщин.

«А это природа! Мужская агрессия направлена вовне, это уже чисто биологическое», - сказал он.

Собеседник также перечислил причины, которые заставляют женщин идти на преступление.

«Месть, корысть, аффект. Много всего. То же, что и у мужчин. Но в других формах. Все же убийства меньше присущи женщинам», - сказал Миронов.

По словам детектива, Мария Петрова стала единственной в его карьере женщиной, совершавшей серийные убийства (маньячка из нулевых, которая жестоко убивала мужчин на улицах – прим. «Страсти»).

«Женщины-убийцы были. Но там корыстные мотивы. Например, была женщина, она организовала два или три убийства с целью завладения жилплощади. Но это все иная категория. А такая, как Маша – да. Женская агрессия, как правило, внутри. Мужчины - охотники. Женщины – собирательные, и агрессия внутри. Она может убить той же сковородкой на кухне, ножом пырнуть, выбросить ребенка из окна. Но это в состоянии аффекта. Драма», - сказал собеседник.

Миронов охарактеризовал Петрову как «чистую женщину, хорошую девушку». Говоря о ее прошлом и будущем, Дмитрий Миронов отметил: «Была хорошим ребенком, в школе у нее все было хорошо, и были обычные девчачьи увлечения. И мечты сейчас у нее вполне женские. Она мечтает выйти замуж, родить ребенка».

В планах Миронова снять о ней фильм. Подробнее об этом читайте в нашем материале.