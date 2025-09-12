Древесный, горелый вкус: как выбрать качественный растворимый кофе

Оцените цвет и аромат

Многое понять о качестве кофе можно ещё до заваривания. Прислушайтесь к аромату – у него должны быть яркие кофейные ноты. Плоский, картонный или с химическим шлейфом запах – повод для сомнений.

Посмотрите на цвет и консистенцию. Слипшиеся комки, блестящие и лишние частицы – тревожный сигнал, как и слишком темный цвет. До оттенка темного шоколада при обжаривании часто доводят зерна невысокого качества, чтобы замаскировать недостатки.

Иногда зерно «подгорает» во время распылительной сушки, тогда напиток приобретает дымные и пыльные оттенки во вкусе. Нормой для хорошего кофе считается светло-коричневый цвет, который напоминает сливочную карамель или молочный шоколад. Стоит отметить, что темный цвет не всегда говорит о дефекте, иногда это особенность обработки конкретного сорта кофе.

Заваривайте и пробуйте

Перед тем, как сделать глоток, еще раз прислушайтесь к аромату: он должен быть естественным, кофейным. Слишком яркие акценты карамели или фруктов могут означать, что продукт содержит добавки.

При производстве растворимого кофе часто используют распылительный метод сушки, который иногда пересушивает продукт, и он приобретает древесный, горелый вкус. Чтобы это скрыть, добавляют ароматизаторы.

После первого глотка качественный кофе можно узнать по яркому, плотному вкусу и послевкусию. Даже тем, кто не разбирается в кофейных тонкостях, обычно понятно, когда не хватает вкуса – напиток будто пустой, его хочется подсластить, разбавить молоком или заесть конфетой.