Древесный, горелый вкус: как выбрать качественный растворимый кофе
© Freepik
На что обратить внимание при покупке растворимого кофе в магазине, и по каким признакам отличить достойный напиток от некачественного, сайту «Страсти» рассказал директор по маркетингу кофейной компании «Сварщица Екатерина» Сергей Митрофанов.
Растворимый кофе кажется простым продуктом: открыл, насыпал в чашку, залил водой. Но прежде чем попасть на стол, кофе проходит сложный путь: зерно нужно вырастить, собрать, обработать, высушить, обжарить, размолоть, заварить, сгустить, просушить и расфасовать. На каждом этапе есть риск ошибки или соблазн сэкономить, что отразится на вкусе и пользе напитка.
Как выбрать лучший растворимый кофе
Читайте этикетку
Оценка кофе начинается в супермаркете. На этикетке должен быть указан состав: арабика это, робуста, или смесь сортов.
- Арабика дает мягкий вкус с кислинкой.
- Робуста имеет более резкий, горький и насыщенный вкус и содержит вдвое-втрое больше кофеина, поэтому напиток будет более крепким и тонизирующим. Если сорт на упаковке не указан вовсе, лучше сразу поискать другой вариант.
«Обязательно обратите внимание на свежесть. Растворимый кофе хранится дольше по сравнению с зерновым или молотым, но и он не вечный. Просроченный кофе теряет аромат, становится плоским по вкусу, с оттенком древесины. Важно, что срок годности считают от даты производства, а не фасовки — обратите внимание, чтобы на упаковке была указана именно дата выпуска»
Сергей Митрофанов
Директор по маркетингу кофейной компании «Сварщица Екатерина»
Оцените цвет и аромат
Многое понять о качестве кофе можно ещё до заваривания. Прислушайтесь к аромату – у него должны быть яркие кофейные ноты. Плоский, картонный или с химическим шлейфом запах – повод для сомнений.
Посмотрите на цвет и консистенцию. Слипшиеся комки, блестящие и лишние частицы – тревожный сигнал, как и слишком темный цвет. До оттенка темного шоколада при обжаривании часто доводят зерна невысокого качества, чтобы замаскировать недостатки.
Иногда зерно «подгорает» во время распылительной сушки, тогда напиток приобретает дымные и пыльные оттенки во вкусе. Нормой для хорошего кофе считается светло-коричневый цвет, который напоминает сливочную карамель или молочный шоколад. Стоит отметить, что темный цвет не всегда говорит о дефекте, иногда это особенность обработки конкретного сорта кофе.
Заваривайте и пробуйте
Перед тем, как сделать глоток, еще раз прислушайтесь к аромату: он должен быть естественным, кофейным. Слишком яркие акценты карамели или фруктов могут означать, что продукт содержит добавки.
При производстве растворимого кофе часто используют распылительный метод сушки, который иногда пересушивает продукт, и он приобретает древесный, горелый вкус. Чтобы это скрыть, добавляют ароматизаторы.
После первого глотка качественный кофе можно узнать по яркому, плотному вкусу и послевкусию. Даже тем, кто не разбирается в кофейных тонкостях, обычно понятно, когда не хватает вкуса – напиток будто пустой, его хочется подсластить, разбавить молоком или заесть конфетой.
Важно, что качественный кофе полностью растворяется в воде любой температуры. Если на дне чашки остается гуща или крупинки, это может говорить о лишних примесях.