«Драгоценный металл с накруткой»: о чем молчат в ювелирных магазинах

В ювелирных магазинах сегодня можно найти украшения на любой вкус и кошелек: от неотличимых друг от друга продуктов масс-маркета до уникальных украшений со смыслом в единственном экземпляре. Но почти у каждого покупателя есть сомнения, точно ли перед ним настоящее золото? Эксперт по сырьевому золоту и основательница онлайн-сервиса по переработке золота Moneygold Наталья Красильникова рассказала порталу «Страсти», как выбрать качественное изделие.

Эксперт подчеркнула, что сегодня ювелирная отрасль сильно зарегулирована законами и нормами. Покупая золотое изделие практически в любом ювелирном магазине, можно быть уверенным, что это золото, если на нем стоит пробирное клеймо и есть опломбированный ярлык завода изготовителя. Но стоит обратить внимание на несколько деталей.