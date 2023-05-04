«Драгоценный металл с накруткой»: о чем молчат в ювелирных магазинах
Эксперт по сырьевому золоту Красильникова рассказала, о чем умалчивают ювелирные магазины.
Фото: Freepik
В ювелирных магазинах сегодня можно найти украшения на любой вкус и кошелек: от неотличимых друг от друга продуктов масс-маркета до уникальных украшений со смыслом в единственном экземпляре. Но почти у каждого покупателя есть сомнения, точно ли перед ним настоящее золото? Эксперт по сырьевому золоту и основательница онлайн-сервиса по переработке золота Moneygold Наталья Красильникова рассказала порталу «Страсти», как выбрать качественное изделие.
Эксперт подчеркнула, что сегодня ювелирная отрасль сильно зарегулирована законами и нормами. Покупая золотое изделие практически в любом ювелирном магазине, можно быть уверенным, что это золото, если на нем стоит пробирное клеймо и есть опломбированный ярлык завода изготовителя. Но стоит обратить внимание на несколько деталей.
«Взяв в руки изделие, оцените, насколько чисто оно выполнено, нет ли неровностей или шероховатостей, крепкие ли звенья и замочки, плотно ли закреплены вставки и камни. На любом ювелирном украшении можно найти оттиск пробирного клейма и именник, или оттиск завода-изготовителя – в случае, если изделие изготовлено в РФ. Если же оно импортного производства, то оттиск может отсутствовать, но клеймо Российской Государственной Пробирной палаты должно присутствовать обязательно».
Наталья Красильникова
Эксперт по сырьевому золоту и основательница онлайн-сервиса по переработке золота Moneygold
Наталья отметила, что, если на изделии нет клейма, оно считается контрабандным и его происхождение и состав вряд ли удастся узнать достоверно. Необходимо также обращать внимание на то, какая проба на изделии. На цепочках, серьгах или кольцах можно увидеть пробирное клеймо 585. Цифры 585 означают, что в сплаве, из которого сделано украшение, содержится 585 граммов чистого золота на килограмм ювелирного сплава из других металлов (или 58,5%).
«Иногда встречаются клиенты, которые очень сильно удивляются, выясняя в процессе оценки, что украшение 375 пробы, а не 585. При этом продавец не скрывает это, все написано на бирке, но радость от якобы выгодной цены была такой сильной, что на пробу человек просто не обратил внимание. Тем более, что современные производители покрывают такие изделия «ювелирной глазурью» и на вид их сложно отличить от изделий 585 пробы».
Наталья Красильникова
Эксперт по сырьевому золоту и основательница онлайн-сервиса по переработке золота Moneygold
Эксперт предупредила, что нужно быть особенно внимательным при покупке изделий с камнями и бриллиантами. Полки масс-маркета в основном переполнены украшениями с синтетическими камнями. Можно узнать об этом с помощью бирок, но там предпочитают указывать сокращенное название. К примеру: «изумруд иск. выр.» или «бриллиант синт.» или «пик» (пикированные бриллианты самого низкого качества и низкой стоимости).
«Нужно понимать, что эти камни не натуральные, а следовательно, не ценные. Зная все это, вы сможете адекватно оценить конечную стоимость изделия. И еще один важный момент: многие считают, что изделия из золота, купленные в ювелирных масс-маркетах имеют ценность как вложение денег и годами хранят их как капитал. В действительности это не так: в стоимость изделий, которые вы покупаете в магазине, кроме стоимости сырья включены еще и затраты на производство, логистику, зарплату, налоги, аренду и доход продавца».
Наталья Красильникова
Эксперт по сырьевому золоту и основательница онлайн-сервиса по переработке золота Moneygold
При перепродаже такого изделия, ценность будет представлять только сам металл.
«В масс-маркете человек покупает драгоценный металл с накруткой до 1000% от его биржевой стоимости, и чтобы получить прибыль или хотя бы выйти в ноль, должно пройти очень, очень много лет. А с учетом того, что золото на бирже растет очень медленно, а часто вообще не растет, это практически невозможно. Поэтому инвестициями это назвать сложно».
Наталья Красильникова
Эксперт по сырьевому золоту и основательница онлайн-сервиса по переработке золота Moneygold
Но если украшение вышло из моды, сломалось или перестало приносить вам удовольствие, то гораздо полезнее для себя и экологии сдать его в переработку и купить на вырученные деньги что-то полезное для себя, потратить деньги на обучение или съездить в отпуск – советует эксперт.