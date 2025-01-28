«Должно быть разнообразие»: безопасна ли овощная диета актрисы Дарьи Мельниковой

Важным аспектом восстановления после родов является сбалансированное питание, которое должно включать не только достаточное количество белков и углеводов, но и минералы, такие как кальций, магний, железо, а также витамины группы B и омега-3 жирные кислоты.

Поэтому в рационе стоит уделить внимание молочным продуктам (если нет аллергии), рыбе, особенно жирным сортам (лосось, тунец), а также яйцам и орехам. Железо можно получить из мяса, бобовых и зелёных листовых овощей, что особенно важно, если женщина кормит грудью, чтобы поддерживать уровень гемоглобина и избежать анемии.

От каких продуктов лучше отказаться

Не стоит забывать и о продуктах, которых стоит избегать в послеродовой период. В это время важно ограничить или полностью исключить фаст-фуд, слишком жирную и острое пищу, а также продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров. Эти продукты могут вызывать проблемы с пищеварением и аллергические реакции у младенца, если женщина кормит грудью.

Также актриса поделилась мнением об интуитивном питании. Девиз этого подхода есть то, к чему тянет. Действительно, природой в нас заложен этот принцип. Организм сам дает информацию о себе , осталось только слушать. Но в результате подавления данного инстинкта психологическим и социальным развитием человека, не каждый сможет понять потребность организма. Особенно если речь идет не о поддержании формы, а о снижении массы тела и прививания новых пищевых привычек.

Кроме правильного питания, Мельникова также активно поддерживает физическую форму, что немаловажно для общего восстановления после родов. Физическая активность способствует улучшению обмена веществ, повышению уровня энергии и ускоренному восстановлению организма.