«Должно быть разнообразие»: безопасна ли овощная диета актрисы Дарьи Мельниковой
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Дарья Мельникова, звезда сериала «Папины дочки», активно делится своим опытом питания и поддержания формы после родов. Она утверждает, что овощи составляют половину её рациона. Но полезно ли это для организма? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина.
По словам специалиста, такой подход, в принципе, правильный, ведь овощи — это важнейший источник клетчатки, витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья, особенно после рождения ребёнка. Овощи богаты витаминами A, C, K и фолиевой кислотой, которые играют ключевую роль в восстановлении организма, поддержке кожи и волос — это особенно актуально после родов, когда организм нуждается в восстановлении. К тому же клетчатка из овощей способствует нормализации пищеварения, предотвращая возможные проблемы, такие как запоры, которые довольно часто встречаются в послеродовой период.
«В рационе Дарьи, несмотря на акцент на овощи, должно быть разнообразие. Овощи, конечно, полезны, но они не могут быть основным источником всех питательных веществ, которые необходимы организму. Например, отсутствие в рационе белков может негативно сказаться на восстановлении тканей и иммунной системе. Углеводы, например, цельнозерновые продукты и крупы, обеспечивают организм необходимой энергией, а полезные жиры, такие как оливковое масло, авокадо или орехи, важны для нормализации гормонального фона и поддержания хорошего состояния кожи и волос»
Кристина Пришвина
врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ
Важным аспектом восстановления после родов является сбалансированное питание, которое должно включать не только достаточное количество белков и углеводов, но и минералы, такие как кальций, магний, железо, а также витамины группы B и омега-3 жирные кислоты.
Поэтому в рационе стоит уделить внимание молочным продуктам (если нет аллергии), рыбе, особенно жирным сортам (лосось, тунец), а также яйцам и орехам. Железо можно получить из мяса, бобовых и зелёных листовых овощей, что особенно важно, если женщина кормит грудью, чтобы поддерживать уровень гемоглобина и избежать анемии.
От каких продуктов лучше отказаться
Не стоит забывать и о продуктах, которых стоит избегать в послеродовой период. В это время важно ограничить или полностью исключить фаст-фуд, слишком жирную и острое пищу, а также продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров. Эти продукты могут вызывать проблемы с пищеварением и аллергические реакции у младенца, если женщина кормит грудью.
Также актриса поделилась мнением об интуитивном питании. Девиз этого подхода есть то, к чему тянет. Действительно, природой в нас заложен этот принцип. Организм сам дает информацию о себе , осталось только слушать. Но в результате подавления данного инстинкта психологическим и социальным развитием человека, не каждый сможет понять потребность организма. Особенно если речь идет не о поддержании формы, а о снижении массы тела и прививания новых пищевых привычек.
Кроме правильного питания, Мельникова также активно поддерживает физическую форму, что немаловажно для общего восстановления после родов. Физическая активность способствует улучшению обмена веществ, повышению уровня энергии и ускоренному восстановлению организма.
Однако важно помнить, что активность должна быть умеренной, особенно в первые месяцы после родов. Строгие диеты или чрезмерная нагрузка могут негативно сказаться на лактации и замедлить процесс восстановления.
Актриса делилась в интервью, что идеальное время для зарядки это утренние часы. Вернее, даже первые минуты после пробуждения.
«Утренняя зарядка имеет множество положительных эффектов для организма. Когда мы выполняем физические упражнения, активируются все системы организма, в том числе и гормональная. Зарядка способствует нормализации уровня кортизола — гормона стресса, который часто бывает повышен в утренние часы. Это особенно важно для женщин, восстанавливающийся после родов, поскольку избыток кортизола может негативно сказываться на самочувствии и настроении. Регулярные упражнения также помогают стабилизировать уровень инсулина, что способствует нормализации сахара в крови и снижению риска диабета»
Кристина Пришвина
врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ
Кроме того, физическая активность стимулирует выработку эндорфинов — гормонов счастья, которые борются с депрессией и тревожностью, улучшая настроение и психоэмоциональное состояние. Для женщин, которые только что стали мамами, это особенно важно, так как могут возникать перепады настроения. Вдобавок, утренние упражнения активируют работу щитовидной железы, что помогает улучшить обмен веществ и поддерживать нормальный уровень энергии.
Для восстановления гормонального фона после родов физическая активность также регулирует уровни половых гормонов, таких как эстроген и прогестерон. Это помогает наладить баланс и снизить вероятность гормональных нарушений, часто встречающихся в послеродовой период. А для поддержания либидо и общего женского здоровья регулярная зарядка будет способствовать выработке тестостерона, что помогает избежать снижения сексуального влечения.
«Рацион Мельниковой с фокусом на овощах имеет очевидные преимущества, однако для полноценного восстановления организма после родов важно сбалансировать его, добавив белки, углеводы и полезные жиры. А за восстановление физической активности в послеродовый период актрису стоит только похвалить»
Кристина Пришвина
врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ