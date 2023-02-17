Долина, Боярский, Киркоров и другие российские звезды соберутся на одной сцене ради Виктора Резникова

2 марта в Crocus City Hall соберутся звезды российского шоу-бизнеса, чтобы исполнить со сцены песни композитора и поэта Виктора Резникова, повлиявшего на жизни многих героев советской эстрады 80-х.

Виктор Резников очаровал и влюбил в свое творчество немало звезд, среди которых были Алла Пугачева, Лариса Долина, София Ротару, Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Михаил Боярский. Поначалу композитора встречали без особого энтузиазма – Пугачева спутала его с Ильей Резником, Боярский сторонился, считая Виктора навязчивым, а Долина и вовсе случайно столкнулись с ним в лифте. Однако спустя пару минут, стоило Резникову взять в руки инструмент и исполнить песню, каждый из них удивлялся таланту композитора и жаждал с ним поработать.

Сложно найти человека, не знающего строчек «Улетай, туча!», «Льдинка», либо способного устоять под диско-ритм «Я не умею танцевать». Музыка Резникова сумела преодолеть хоть и ослабевший на тот момент, но все еще железный занавес — его «Домовой», в англоязычном варианте получивший название «Don’t Stop Now» и исполненный женским трио The Cover Girls, закрепился в американском топе Billboard на 17 месяцев.

За столь недолгую жизнь, оборвавшуюся в 39 лет, Виктор Резников сумел прописать в своих произведениях целую эпоху. Эпоху, когда композиции еще не стали называться треками. Эпоху, озвученную песнями, ставшими для разных поколений песнями их детства, молодости и зрелости, песни, которые продолжают петь по сей день. Такой стала и одна из последних, возможно, самая известная из песен Виктора - «Спасибо, Родная!».

2 марта Лариса Долина, Михаил Боярский, Игорь Николаев, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Владимир Пресняков, Александр Розенбаум, Лолита, Максим Леонидов, Александр Панайотов, Артур Пирожков, А-Студио, Дмитрий Маликов, Сосо Павлиашвили и другие артисты исполнят песни Виктора Резникова на концерте, приуроченном к 70-летию композитора и поэта.

Начало: 20:00 Crocus City Hall Москва, Международная улица, 20, Красногорск, Московская область.