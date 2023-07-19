Документальный фильм, мерч и коммуникационная кампания: как Фонд Хабенского отметил свое 15-летие

В апреле 2023 года Фонду Хабенского, который помогает детям и молодым взрослым с опухолями мозга, исполнилось 15 лет. За это время благодаря работе Фонда произошли качественные изменения в детской нейроонкологии, а благотворительность из привилегии состоятельных людей превратилась в то, что доступно каждому.

Специально к своему юбилею Фонд запустил коммуникационную кампанию «стОит» и собрал на лендинге истории тех, кто связан с Фондом – сотрудников, медицинских экспертов, помощников. Также на этой странице можно найти проект «Письма в будущее» – подопечные Фонда написали письма самим себе в будущее, а известные артисты и музыканты их озвучили, – и поздравить Фонд пожертвованием или покупкой мерча, выпущенного в коллаборации с проектом Граффити-Азбука и KIRILL KARAVAEV Store.

Елизавета Богомолова, руководитель программы «Адресная помощь» Фонда Хабенского: «Мне всегда хотелось делать что-то полезное, быть нужной. Однажды знакомые рассказали, что Фонд Хабенского перезапускает свою деятельность и ищет администратора. Я, не сомневаясь ни секунды, записалась на собеседование, хотя до этого работала по специализации – юристом.

Когда я пришла в Фонд в 2013 году, нас было 6 человек. И это была ещё совсем другая организация. У нас были фундамент и направление, и мы начали системно выстраивать дальнейшую работу. Было непросто и временами непонятно, но всегда невероятно интересно.

Спустя год моей работы Алёна Мешкова (директор Фонда до декабря 2021 года) предложила мне занять должность координатора программы «Адресная помощь» и забрать к себе под опеку всех наших подопечных, которым требовалась помощь по данному направлению. Вот уже 10 лет я совершенно не представляю свою жизнь без таких разных историй наших подопечных и их родителей. С самых первых дней я не воспринимала Фонд как работу — попав в эту атмосферу, ты настолько ей пропитываешься, что безвозвратно преобразуешь это в свой образ жизни».