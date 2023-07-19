Документальный фильм, мерч и коммуникационная кампания: как Фонд Хабенского отметил свое 15-летие
Фонд Хабенского выпустил документальный фильм «Как я стал ребенком» к 15-летию организации.
© Предоставлено Фондом Хабенского
В апреле 2023 года Фонду Хабенского, который помогает детям и молодым взрослым с опухолями мозга, исполнилось 15 лет. За это время благодаря работе Фонда произошли качественные изменения в детской нейроонкологии, а благотворительность из привилегии состоятельных людей превратилась в то, что доступно каждому.
Специально к своему юбилею Фонд запустил коммуникационную кампанию «стОит» и собрал на лендинге истории тех, кто связан с Фондом – сотрудников, медицинских экспертов, помощников. Также на этой странице можно найти проект «Письма в будущее» – подопечные Фонда написали письма самим себе в будущее, а известные артисты и музыканты их озвучили, – и поздравить Фонд пожертвованием или покупкой мерча, выпущенного в коллаборации с проектом Граффити-Азбука и KIRILL KARAVAEV Store.
Елизавета Богомолова, руководитель программы «Адресная помощь» Фонда Хабенского: «Мне всегда хотелось делать что-то полезное, быть нужной. Однажды знакомые рассказали, что Фонд Хабенского перезапускает свою деятельность и ищет администратора. Я, не сомневаясь ни секунды, записалась на собеседование, хотя до этого работала по специализации – юристом.
Когда я пришла в Фонд в 2013 году, нас было 6 человек. И это была ещё совсем другая организация. У нас были фундамент и направление, и мы начали системно выстраивать дальнейшую работу. Было непросто и временами непонятно, но всегда невероятно интересно.
Спустя год моей работы Алёна Мешкова (директор Фонда до декабря 2021 года) предложила мне занять должность координатора программы «Адресная помощь» и забрать к себе под опеку всех наших подопечных, которым требовалась помощь по данному направлению. Вот уже 10 лет я совершенно не представляю свою жизнь без таких разных историй наших подопечных и их родителей. С самых первых дней я не воспринимала Фонд как работу — попав в эту атмосферу, ты настолько ей пропитываешься, что безвозвратно преобразуешь это в свой образ жизни».
Кроме этого, к своему 15-летию Фонд выпустил первый документальный фильм под названием «Как я стал ребенком». Фильм доступен на платформах Wink, Кинопоиск, KION и Иви и рассказывает о деятельности Фонда, его роли в формировании культуры повседневной благотворительности и развитии детской нейроонкологии.
В фильме приняли участие основатель Фонда Константин Хабенский, известные друзья Фонда – музыкант Василий Вакуленко (Баста), актер Сергей Бурунов, который также озвучил картину, режиссер Анна Меликян, писатель Александр Цыпкин. Кроме того, в проекте снялись подопечные, друзья и помощники Фонда, а также инвестор и филантроп Гор Нахапетян и общественный деятель Нюта Федермессер.
Константин Хабенский, основатель Фонда: «Это первый документальный фильм о нашем Фонде. Мы назвали его «Как я стал ребенком», потому что помощь другим делает нас, взрослых, детьми. Помогать – это на самом деле не так трудно, просто надо чтобы внутри все переполняло, и ты, как ребенок, захлебывался от всевозможных фантазий. Детям легко придумывать и вдохновляться, легко открываться миру, легко помогать бескорыстно, ничего не требуя взамен. И этому мы можем у них поучиться».
Фильм «Как я стал ребенком» содержит истории тех, кому помогает Фонд и кто помогает вместе с ним. Среди 9 вдохновляющих историй подопечных – детей и молодых взрослых с опухолями мозга – и их семей, которые при поддержке Фонда прошли через болезнь, а сейчас находятся в ремиссии. Один из них - 10-летний Давит.
В 2 года у мальчика обнаружили опухоль мозга. Прогноз болезни был неблагоприятным, но в течение почти двух лет лечения врачи смогли не только вылечить ребенка, но и вернуть его к обычной жизни. Сейчас Давит находится в длительной ремиссии, ведет активный образ жизни и мечтает стать футболистом. На протяжении всего периода лечения Фонд поддерживал семью мальчика покупкой медицинских препаратов и оплатой лечения.
Еще больше историй подопечных можно узнать, посмотрев фильм «Как я стал ребенком».
Всего за 15 лет работы Фонда адресная помощь была оказана в 18,5 тысячах случаях, свыше 11000 подопечных и членов их семей приняли участие в реабилитационных программах и проектах Фонда. Почти 9 000 врачей при поддержке Фонда приняли участие в различных образовательных проектах, 193 поставки современного высокотехнологичного оборудования и расходных материалов были реализованы для 11 медицинских учреждений Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга и 3 проекта для социальных учреждений.