Доктор медицинских наук Алексанян развеял три мифа о рубцах после пластики
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Когда решение о пластической операции принято, пациента нередко волнуют разные вопросы. Например, о непростом восстановительном периоде, рубцах и заживлении накопилось много мифов. Выяснили у доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна, какие из них правда, а какие вымысел.
Миф 1. Рубцов после любой пластики не избежать
По словам специалиста, все зависит от того, о каком виде вмешательства идет речь. Если это коррекция носа и хирург владеет определенными методиками и инновациями, например, проводит бескровную сохраняющую ринопластику, то никаких следов у пациента не будет. Более того, при работе с мягкими тканями не будет лишних повреждений, поэтому сохранится качество кожи, а появление отечности и синяков снизится до минимума. Процесса восстановления не избежать, но он значительно короче и комфортнее для пациента.
Миф 2. Рубцы всегда будут заметны окружающим
Если речь идет не о ринопластике, а других пластических операциях, то опыт и квалификация хирурга способны значительно снизить появление любых следов хирургических вмешательств на коже. Конечно, не всё зависит только от врача, это важно учитывать: у каждого человека своя регенерация тканей и предсказать реакцию и заживление на 100% невозможно, подчеркивает Алексанян.
Линия разреза выбирается хирургом таким образом, чтобы она была незаметна окружающим. При блефаропластике – это складка века, при маммопластике – область под грудью или рядом с ареолой, при подтяжке лица – по линии роста волос, за ушами, под подбородком. Но если врач недостаточно хорошо выполнил операцию, например, сильно натянул кожу, то спустя некоторое время может случиться деформация рубцов и это будет заметно и неэстетично. Вопрос в данном случае к качеству проведенной операции.
Миф 3. Повлиять на заживление нельзя
Хирург уже в процессе операции может повлиять на то, чтобы рубцы были почти незаметны. Оснащение клиники качественными материалами будет этому способствовать. Используются специальный клей и пластыри для аккуратного соединения надрезов и проколов, применяются наименее травматичные приемы, накладываются дополнительные разгрузочные швы. Профессиональный хирург всегда действует в интересах пациента и работает на качественный результат.
Большое значение имеет восстановительный период. Ни один хирург не сможет дать гарантии, что следов вмешательства не останется, но зачастую пренебрежение рекомендациями и отсутствие обязательной обработки швов, является частой причиной неэстетичного заживления.
Тигран Алексанян
Доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic
Алексанян в заключение подчеркнул – важно исключить ультрафиолетовое излучение, чтобы не появилась пигментация. Современная эстетическая медицина готова предложить множество способов для выравнивания кожи: лазерные шлифовки, инъекционные методики, физиопроцедуры. «Но все они возможны только после разрешения лечащего врача – проявлять самостоятельность в этом вопросе нельзя. От этого зависит успешная реабилитация и отличный результат».