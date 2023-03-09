Доктор медицинских наук Алексанян развеял три мифа о рубцах после пластики

Когда решение о пластической операции принято, пациента нередко волнуют разные вопросы. Например, о непростом восстановительном периоде, рубцах и заживлении накопилось много мифов. Выяснили у доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна, какие из них правда, а какие вымысел.

Миф 1. Рубцов после любой пластики не избежать

По словам специалиста, все зависит от того, о каком виде вмешательства идет речь. Если это коррекция носа и хирург владеет определенными методиками и инновациями, например, проводит бескровную сохраняющую ринопластику, то никаких следов у пациента не будет. Более того, при работе с мягкими тканями не будет лишних повреждений, поэтому сохранится качество кожи, а появление отечности и синяков снизится до минимума. Процесса восстановления не избежать, но он значительно короче и комфортнее для пациента.

Миф 2. Рубцы всегда будут заметны окружающим

Если речь идет не о ринопластике, а других пластических операциях, то опыт и квалификация хирурга способны значительно снизить появление любых следов хирургических вмешательств на коже. Конечно, не всё зависит только от врача, это важно учитывать: у каждого человека своя регенерация тканей и предсказать реакцию и заживление на 100% невозможно, подчеркивает Алексанян.

Линия разреза выбирается хирургом таким образом, чтобы она была незаметна окружающим. При блефаропластике – это складка века, при маммопластике – область под грудью или рядом с ареолой, при подтяжке лица – по линии роста волос, за ушами, под подбородком . Но если врач недостаточно хорошо выполнил операцию, например, сильно натянул кожу, то спустя некоторое время может случиться деформация рубцов и это будет заметно и неэстетично. Вопрос в данном случае к качеству проведенной операции.

Миф 3. Повлиять на заживление нельзя