Доктор медицинских наук Алексанян: можно ли убрать комплексы у хирурга
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Многие люди были бы не прочь подкорректировать свою внешность, несмотря на призывы психологов любить себя такими, какие мы есть. Можно ли с помощью эстетической медицины обрести уверенность в себе и распрощаться с комплексами? Об этом сайту-изданию «Страсти» рассказал доктор медицинских наук, пластический хирург, профессор Тигран Алексанян.
По словам специалиста, если человек постоянно акцентирует внимание на своей внешности, ищет недостатки там, где их нет, есть вероятность в скрытой и очень серьезной психологической проблеме – дисморфофобии. Другими словами, человек не любит себя и подсознательно нуждается в подтверждении этой нелюбви. В таких случаях в любой части тела найдутся несовершенства, начнутся бесконечные запросы улучшить сначала одно, затем другое. Пластический хирург здесь не поможет.
Если же внутренний дискомфорт объективен – небольшая грудь, горбинка на носу или широкие крылья, жировые отложения, которые мешают жить полноценной жизнью, то визит к профессиональному хирургу – отличное решение.
Что получает пациент?
Любая пластическая операция – это эстетика и здоровье. Что может подарить ринопластика? Не только скорректировать форму и размер носа, но также облегчить носовое дыхание и избавить от ночного храпа. А если речь идет о коррекции фигуры, то удаление ненужных жировых отложений поможет не только снизить вес, но избавить от отеков и множества рисков, связанных с лишним весом.
Бывает, рассказывает врач, что на самооценку влияют врожденные дефекты или различные травмы. Это мешает полноценной жизни, а в клинике пластической хирургии можно устранить и патологическое разрастание молочных желез у мужчин (гинекомастия), и лопоухость, и увеличить молочные железы, если слишком маленькая грудь мешает раскрепоститься и стать более уверенной в себе.
Ухоженная, привлекательная внешность всегда помогает природному обаянию и повышает шансы на качественную и успешную жизнь. Но очень важно не растерять индивидуальность, не увлекаться всеми новыми процедурами и не стремиться превратить свое лицо или тело в модный тренд. Лучше прислушиваться к мнению опытного хирурга, взвешивать все за и против, чтобы получить действительно желаемый эффект, который пойдет на пользу и внешности, и внутреннему состоянию.
Тигран Алексанян
Доктор медицинских наук, профессор, пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic
В заключение специалист добавил, что эстетическая операция меняет не только лицо и фигуру, она стимулирует к смене образа жизни. Пациенты после процедур хотят сохранить и поддерживать результат. Например, после липосакции люди начинают следить за весом, меняют свой рацион питания, ухаживают за телом с помощью аппаратных методик. Удачная операция делает человека более открытым, уверенным и всё это положительно отражается на качестве жизни, убежден Алексанян.