Доктор медицинских наук Алексанян: можно ли убрать комплексы у хирурга

Многие люди были бы не прочь подкорректировать свою внешность, несмотря на призывы психологов любить себя такими, какие мы есть. Можно ли с помощью эстетической медицины обрести уверенность в себе и распрощаться с комплексами? Об этом сайту-изданию «Страсти» рассказал доктор медицинских наук, пластический хирург, профессор Тигран Алексанян.

По словам специалиста, если человек постоянно акцентирует внимание на своей внешности, ищет недостатки там, где их нет, есть вероятность в скрытой и очень серьезной психологической проблеме – дисморфофобии . Другими словами, человек не любит себя и подсознательно нуждается в подтверждении этой нелюбви. В таких случаях в любой части тела найдутся несовершенства, начнутся бесконечные запросы улучшить сначала одно, затем другое. Пластический хирург здесь не поможет.

Если же внутренний дискомфорт объективен – небольшая грудь, горбинка на носу или широкие крылья, жировые отложения, которые мешают жить полноценной жизнью, то визит к профессиональному хирургу – отличное решение.

Что получает пациент?

Любая пластическая операция – это эстетика и здоровье. Что может подарить ринопластика? Не только скорректировать форму и размер носа, но также облегчить носовое дыхание и избавить от ночного храпа. А если речь идет о коррекции фигуры, то удаление ненужных жировых отложений поможет не только снизить вес, но избавить от отеков и множества рисков, связанных с лишним весом.

Бывает, рассказывает врач, что на самооценку влияют врожденные дефекты или различные травмы. Это мешает полноценной жизни, а в клинике пластической хирургии можно устранить и патологическое разрастание молочных желез у мужчин (гинекомастия), и лопоухость, и увеличить молочные железы, если слишком маленькая грудь мешает раскрепоститься и стать более уверенной в себе.