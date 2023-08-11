Доктор Лебедев: как не отравиться арбузом и что делать, если это уже произошло

Арбуз считается одним из самых любимых летних плодов людей, именно поэтому в жаркое время года его все чаще можно заметить на прилавках магазинов и рынках. Однако эта ягода может быть крайне коварна. Вместе с наслаждением от вкуса она может принести и довольно серьезное отравление. Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал порталу «Страсти», как избежать неприятных последствий и что делать, если уже стало плохо.

Отравления арбузами происходят из-за нарушений правил выращивания, транспортировки, хранения и употребления арбузов. Их можно разделить на 2 большие группы: микробные (инфекционные) и немикробные.

Причиной микробных отравлений арбузом является попадание в организм человека различных болезнетворных микроорганизмов, находящихся на корке и в мякоти арбуза при неправильном хранении и употребление бахчевых.

В мякоть арбуза с поврежденной коркой патогенные бактерии (в частности сальмонеллы) могут проникнуть ещё на стадии хранения и продажи. По той же причине определенную опасность представляет покупка «половинки» арбуза или арбуза с вырезанным кусочком.