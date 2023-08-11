Доктор Лебедев: как не отравиться арбузом и что делать, если это уже произошло
Доктор Лебедев рассказал, как защититься от отравления арбузом.
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Арбуз считается одним из самых любимых летних плодов людей, именно поэтому в жаркое время года его все чаще можно заметить на прилавках магазинов и рынках. Однако эта ягода может быть крайне коварна. Вместе с наслаждением от вкуса она может принести и довольно серьезное отравление. Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал порталу «Страсти», как избежать неприятных последствий и что делать, если уже стало плохо.
Отравления арбузами происходят из-за нарушений правил выращивания, транспортировки, хранения и употребления арбузов. Их можно разделить на 2 большие группы: микробные (инфекционные) и немикробные.
Причиной микробных отравлений арбузом является попадание в организм человека различных болезнетворных микроорганизмов, находящихся на корке и в мякоти арбуза при неправильном хранении и употребление бахчевых.
В мякоть арбуза с поврежденной коркой патогенные бактерии (в частности сальмонеллы) могут проникнуть ещё на стадии хранения и продажи. По той же причине определенную опасность представляет покупка «половинки» арбуза или арбуза с вырезанным кусочком.
Очень часто перед употреблением в пищу арбуз лишь слегка ополаскивается водой (а то и не моется совсем), после разрезания на достаточно продолжительное время остается на столе. Между тем обилие влаги и фруктозы в арбузной мякоти - идеальная среда для размножения патогенных бактерий. Даже при длительном хранении разрезанного арбуза в холодильнике следует учитывать, что температура в холодильной камере не всегда препятствует росту многих видов патогенных бактерий.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Причиной немикробных отравлений являются нарушения при выращивании арбузов – неправильное применение агрохимикатов и пестицидов. В основном эти отравления регистрируются при употреблении «ранних» арбузов в начале лета, до наступления официального сезона бахчевых. Чаще всего это отравления нитратами, возникающие из-за чрезмерного и несвоевременного применения аммонийных удобрений (селитры) при выращивании арбузов с целью их раннего созревания.
В клинической картине микробного отравления арбуза отмечаются симптомы острой кишечной инфекции (ОКИ): диарея (понос), рвота, повышение температуры, общая интоксикация. Интенсивность симптомов и тяжесть течения инфекции зависит от вида возбудителя; его количества, попавшего в организм (инфицирующей дозы), возраста пострадавшего (у детей ОКИ протекают тяжелее).
Отравление арбузом легкой степени обычно не требует медицинской помощи и, тем более, госпитализации, проходит без последствий. Но в тяжелых случаях без квалифицированной помощи не обойтись.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Что можно сделать до прибытия врача?
Нужно провести пострадавшему промывание желудка. Для этого надо дать выпить мелкими глотками 4-5 стаканов воды, после чего вызвать рвоту, надавливая на корень языка пальцем или гладким предметом. После промывания желудка дать активированный уголь или любой энтеросорбент и обеспечить обильное питье.
Все последующие лечебные мероприятия проводятся по назначению врача с учетом причины отравления, тяжести состояния и индивидуальных особенностей пациента.
Как защитить себя от отравления арбузами?
• Не торопиться и употреблять в пищу арбузы с началом бахчевого сезона (конец июля-август);
• не приобретать арбузы в неустановленных местах торговли - только в официальных точках продаж арбузы проходят необходимые исследования;
• покупать только целые, неповреждённые арбузы;
• тщательно мыть арбузы перед разрезанием, желательно с использованием мыла или специальных средств для мытья овощей и фруктов;
• разрезанный арбуз необходимо сразу съесть либо хранить в холодильнике не более одних суток;
• не выедать ломтик арбуза до самой корки - именно под ней накапливается больше всего токсичных азотистых соединений.