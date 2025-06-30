Дочь умерла, документы переписаны: в Набережных Челнах девушке нанесли тяжкий вред здоровью в роддоме

Жительница Набережных Челнов рассказала о смерти дочери после родов по вине медперсонала. По словам девушки, ее случай не единичный: в этой больнице рождаются инвалидами, умирают роженицы. Подробностями своей истории она поделилась с сайтом «Страсти».

24 февраля 2022 года россиянка родила доношенную и здоровую девочку в ГАУЗ «Камский детский медицинский центр». Во время беременности девушка выполняла все рекомендации, три раза лежала на сохранении из-за низкой плацентации. Заболеваний, которые влияли бы на беременность, не было.

В родзале девушка находилась с часу ночи до 8 утра, за это время ее осмотрели один раз. Первоначально врачи планировали делать кесарево сечение по показаниям, но в итоге заставили рожать самостоятельно.

По словам девушки, врач-гинеколог была настроена очень агрессивно, дважды ударила: сначала в родзале из-за того, что девушка пошла в туалет, второй раз – когда проводили ручное выскабливание матки. После процедуры у роженицы два месяца держалась температура на уровне 38-39, хотя ее выписали на четвертые сутки с показателем гемоглобина 66 и высокой температурой.