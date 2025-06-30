Дочь умерла, документы переписаны: в Набережных Челнах девушке нанесли тяжкий вред здоровью в роддоме
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Жительница Набережных Челнов рассказала о смерти дочери после родов по вине медперсонала. По словам девушки, ее случай не единичный: в этой больнице рождаются инвалидами, умирают роженицы. Подробностями своей истории она поделилась с сайтом «Страсти».
24 февраля 2022 года россиянка родила доношенную и здоровую девочку в ГАУЗ «Камский детский медицинский центр». Во время беременности девушка выполняла все рекомендации, три раза лежала на сохранении из-за низкой плацентации. Заболеваний, которые влияли бы на беременность, не было.
В родзале девушка находилась с часу ночи до 8 утра, за это время ее осмотрели один раз. Первоначально врачи планировали делать кесарево сечение по показаниям, но в итоге заставили рожать самостоятельно.
По словам девушки, врач-гинеколог была настроена очень агрессивно, дважды ударила: сначала в родзале из-за того, что девушка пошла в туалет, второй раз – когда проводили ручное выскабливание матки. После процедуры у роженицы два месяца держалась температура на уровне 38-39, хотя ее выписали на четвертые сутки с показателем гемоглобина 66 и высокой температурой.
«У меня до сих пор жуткие проблемы со здоровьем! Я очень прошу помощи, хочу дойти до конца и наказать виновных в смерти моей Дарины!» - говорит собеседница.
Она призналась, что когда родилась дочь, была уверена – все в порядке. Девочка издала характерный крик. Спустя время девушке без объяснения причин сообщили, что дочь скончалась. Единственное, что произнес врач, это фраза «так бывает».
Семья похоронила девочку, маму выписали в день похорон, несмотря на плохое самочувствие. Отец ребенка говорил: «Я положил гроб на заднее сиденье, впереди крест, крышку. И всю дорогу ехал на нее смотрел и не мог понять, почему, что случилось». Впоследствии было проведено вскрытие.
«Я дождалась протокола вскрытия. Там написано, что в родах произошла гипоксия из-за отслойки низкорасположенной плаценты и тромбоза сосудов пуповины. Я начала разбираться, написала заявление, в это во все не поверила и правильно сделала. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что никакого тромбоза и отслойки плаценеты не было. Ребенок родился, врач-реаниматолог была приглашена не сразу, а спустя 15 минут. Пока она шла, прошло 18 минут», - рассказала девушка.
В случае рождения ребенка без дыхания и сознания, реанимационные действия должны были принять незамедлительно, напомнила она.
«Документы переписаны. И написано, что реаниматолог якобы пришла с первой минуты и с первой минуты жизни оказывала дочери помощь, что является враньем. Это установлено следствием, есть официальное письмо, где следователь по биллингу установила, что реаниматолог пришла гораздо позже», - делится подробностями россиянка.
Она уверена – ее дочь захлебнулась слизью, пока врачи не обращали на новорожденную внимания.
«Я считаю, что у ребенка произошла смерть, потому что она захлебнулась слизью. Получается, до прихода реаниматолога она пролежала, потом спохватились и спустя 15 минут вызвали реаниматолога», - сказала пострадавшая.
Дело было возбуждено по статьям 109 и 118. С 2022 года прошло 4 экспертизы. Первые три экспертизы показали дефект оказания медицинской помощи. Но по факту они должны быть признаны недействительными, потому что Следственный комитет не предоставлял все материалы уголовного дело и все вещественные доказательства на гистологическое исследование, а именно плаценту и пуповину. Целый год мать ребенка не ознакамливали с медицинскими документами.
Была назначена четвертая экспертиза, девушке прислали письмо о том, что предыдущие экспертизы имеют противоречия между собой и нужно провести еще одну.
«Она одна единственная прошла по всем документам. Выявлена прямая причинно-следственная связь. Тяжкий вред здоровью причинен мне», - сказала россиянка.
4 июня 2025 года дело было прекращено в связи с истечением срока давности, но девушка хочет, чтобы виновных в гибели ее дочери установили и наказали. Ее цель - добиться переквалификации и возобновления уголовного дела по 124 и 125 статьям.