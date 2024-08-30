Дочь певицы Славы Александра Морозова открывает студию для детей в центре Москвы

В самом сердце Москвы, на оживленном Арбате, открылся уголок вдохновения и творчества для детей — студия Bloom-Bloom. Этот уникальный проект создан Александрой Морозовой, дочерью певицы Славы. В беседе с сайтом «Страсти» Александра рассказала про открытие и создание творческой студии.

Bloom-Bloom станет домом для детей в возрасте от 5 до 12 лет, где они смогут раскрыть свои творческие способности через танцы и актерское мастерство. Первые мастер-классы пройдут 10 и 12 сентября, и это прекрасная возможность для юных талантов испытать свои силы и найти свое призвание.

Для Александры творческий мир — это не просто карьера, а стиль жизни. С детства ее окружала музыка и искусство благодаря маме, которая вдохновляла и прививала чувство прекрасного. Недавно Александра сама стала мамой и увидела в детском развитии нечто большее. «Bloom» в переводе с английского означает «расцветать». Александра верит, что ее студия станет безопасным местом, где каждый ребенок сможет расцвести словно цветок, открывая для себя новое и удивительное.

Идея открыть собственную студию зрела давно. Морозова нашла вдохновение в любви к детям, а поддержка близких и партнеров сыграла важную роль на начальном этапе.

Большую часть работы Александра выполняет из дома. Ей это позволяет оставаться рядом с малышом, когда он спит или находится под присмотром бабушки и мужа. Их поддержка неоценима, и, благодаря им, Александра может полностью сосредоточиться на проекте, особенно в летние месяцы. Сейчас очень важный этап: подготовка, расписание, педагоги, финансовый учет и планирование.

Александра призналась, что пока справляется своими силами, но иногда она обращается за советом к близким, которые уже прошли через подобный опыт. У Александры пока нет наставников, но команду она выбирает тщательно. Люди, которые работают в команде Bloom-Bloom, должны разделять ее ценности и видение.

«Часть моей команды увлечена творчеством, часть маркетингом и цифрами. Ведь бизнес детского развития — это не только красивый интерьер и творчество. В бизнесе много условностей, которые важно соблюдать, чтобы родители увидели анонс, узнали про открытие студии, захотели прийти на мастер-класс, а после него — услышали своего ребенка: откликнулись ли ему атмосфера, педагог, направление. За маркетинг в моей команде отвечает Мария Серова. По маркетингу вообще всё сложно, я долго искала специалиста, пришла к Марии исключительно по рекомендации от нескольких собственников бизнеса именно в образовательных и детских проектах. Bloom-Boom — это частичка меня и моей души, проект, который я создавала с большим смыслом, это не «просто бизнес». Я лично принимала решения на всех этапах: начиная от выбора локации, заканчивая отбором педагогов. У нас сильная команда, и я ей доверяю. Все преподаватели профессионалы в своей сфере, выпускники известных ВУЗов, лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов и победители шоу. Например, наш педагог по хореографии Евгений Раев — трехкратный финалист шоу «Танцы со Звёздами», чемпион Америки, бронзовый призёр Чемпионата мира, Чемпионата Англии, Голландии, серебряный призёр России, воспитавший Чемпионов Америки. Педагогический состав подобран так, чтобы каждый наш ученик получил лучший опыт, был увлечен занятиями и смог добиться успеха не только на сцене, но и в жизни. Ведь качества, которые мы развиваем у ребят, напрямую оказывают влияние и на качество жизни, и на умение адаптироваться к современному миру, и на взаимоотношения с окружающими. Я сама мама и миллион раз изучу все вдоль и поперек, прежде чем сделать какой-либо выбор, чтобы дать все самое лучшее своему ребенку. Я знаю, что иногда этот выбор продиктован внутренними чувствами, а не холодным расчетом. Поэтому просто скажу, чтобы вы слушали свое сердце. Танцы, вокал, актерское мастерство, моделинг, ораторское искусство — занятия помогают детям научиться красиво двигаться, выражать свои чувства и мысли, развивать свой слух, чувство ритма, голос и тело. Дружить, взаимодействовать и расти уверенной в себе личностью» , — высказалась Морозова.

Каждого педагога Александра подбирала самостоятельно.

Злат Хабибуллин — педагог по вокалу, он преподаватель, методолог, продюсер, финалист шоу «Голос», при этом руководитель эстрадного вокального коллектива и обладатель многих наград: «Песня — путь к Содружеству», «Витебск-2014» на фестивале «Славянский базар» и премии телекомпании «Мир», солист мюзикла «Голубая камея» и Международного электронного проекта.

Софья Хилькова — педагог по актерскому мастерству, выпускница Щукинского театрального института, актриса театра и кино. Софья снялась в 48 картинах, она профессиональный чтец, выступает в филармониях, на фестивалях, ведет мастер-классы по актёрскому мастерству в Москве и гастролирует по миру.

Павел Васильков — педагог по сценической речи, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов по художественному чтению, работал в театре у Никитских ворот, сейчас служит в театре на Покровке и преподает в «Театральной мастерской на Чистых».

Екатерина Рогова — педагог по моделингу. Актриса, преподаватель в агентстве моделей и гендиректор Театра Мод «Славы Зайцева». Она режиссёр постановщик модных показов, конкурсов и шоу-программ, работает с известными модельерами России и мира.