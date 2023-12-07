До какого возраста сохраняется утренняя эрекция и что делать, если она пропала: отвечает уролог

К основным причинами нарушения эрекции также можно отнести особенности психологического и неврологического состояния мужчины. При наличии проблемы половой член утрачивает способность к увеличению размера во время возбуждения и происходит полная потеря эрекции.

«Негативный опыт закрепляется у мужчины в подсознании, и это провоцирует возникновение своеобразного замкнутого круга. Мужчина просто не может полноценно расслабиться. Это приводит к отсутствию эрекции, и, в свою очередь, к получению очередной порции негативных эмоций», - отметил врач.

Психологическая эректильная дисфункция в большей степени характерна для молодых мужчин, которые сравнительно недавно начали вести половую жизнь. Это связано с психологическими травмами детского и подросткового возраста, а также с первым половым актом мужчины.

Психологическая форма нарушения эрекции также встречается и у мужчин старшего возраста. Для них чаще характерна селективная эректильная дисфункция, то есть невозможность свершения полового акта с одной партнершей, при этом с другими все хорошо.