До какого возраста сохраняется утренняя эрекция и что делать, если она пропала: отвечает уролог
Уролог Стародубцев: утренняя эрекция может сохраняться до 70 лет.
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Еще в древности считали, что способность мужчины к половому акту и оплодотворению женщины является знаком мужского достоинства, превосходства и отменного здоровья. Первые непроизвольные эрекции у мальчиков возникают еще в утробе матери. Но до какого возраста сохраняется утренняя эрекция и что делать, если ее нет? Портал «Страсти» узнал у врача-уролога клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Никиты Стародубцева.
По словам эксперта, с подросткового возраста утренние эрекции становятся регулярными. Они сопровождают мужчину примерно до 50-летнего возраста. При отличной физической форме и отсутствии болезней частота непроизвольных эрекций может сохраняться примерно на том же уровне даже в 70 лет, но это, скорее исключение.
Утренняя эрекция — с ней мужчина просыпается по утрам. Но она вовсе не свидетельствует о сексуальном возбуждении. Она возникает непроизвольно, вызывается внутренними процессами и сопровождает мужчину большую часть жизни.
Никита Стародубцев
Врач-уролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Но что делать, если утренняя эрекция перестала «посещать»?
Основным мужским половым гормоном, который отвечает за здоровье и активность мужчины на протяжении всей жизни, является тестостерон. Появление утренней эрекции связано с пиком этого главного мужского гормона в крови. Утром показатели максимальны и снижаются к концу дня.
Общепризнано, что у мужчин с возрастом происходит постепенное снижение уровня половых гормонов, начало которого приходится на период 30- 40 лет. Уровень тестостерона у пожилых людей в возрасте 50-70 лет ниже на 50% по сравнению с мужчинами в возрасте 20-40 лет. Если эрекции начали пропадать в связи с возрастом, то это нормальное явление. Снижение уровня тестостерона в крови (в медицинской терминологии — гипогонадизм) до 40 лет встречается не так часто, однако если мужчину также беспокоит снижение сексуального влечения и изменения настроения, стоит сдать кровь на уровень тестостерона в крови.
Одним из факторов, обуславливающих увеличение частоты нарушений эрекции с возрастом, является развитие различной соматической патологии, особенно сердечно-сосудистой. Степень напряжения полового члена зависит от полноценности артериального притока крови к его сосудам во время сексуального возбуждения, а также от формирования венозного оттока. Любые факторы, повреждающие эти механизмы, неизбежно отражаются на качестве эрекции. Для мужчин старшего возраста самым частым риском является атеросклероз.
Никита Стародубцев
Врач-уролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
К основным причинами нарушения эрекции также можно отнести особенности психологического и неврологического состояния мужчины. При наличии проблемы половой член утрачивает способность к увеличению размера во время возбуждения и происходит полная потеря эрекции.
«Негативный опыт закрепляется у мужчины в подсознании, и это провоцирует возникновение своеобразного замкнутого круга. Мужчина просто не может полноценно расслабиться. Это приводит к отсутствию эрекции, и, в свою очередь, к получению очередной порции негативных эмоций», - отметил врач.
Психологическая эректильная дисфункция в большей степени характерна для молодых мужчин, которые сравнительно недавно начали вести половую жизнь. Это связано с психологическими травмами детского и подросткового возраста, а также с первым половым актом мужчины.
Психологическая форма нарушения эрекции также встречается и у мужчин старшего возраста. Для них чаще характерна селективная эректильная дисфункция, то есть невозможность свершения полового акта с одной партнершей, при этом с другими все хорошо.
Стоит отметить, что все мужчины в определенный момент испытывают проблемы с эрекцией. При единичных случаях отсутствия утренней эрекции не стоит переживать, однако если эрекции не было давно, посетить врача необходимо. В настоящее время разработаны эффективные методы диагностики причин нарушения эрекции и их лечения. Большинству мужчин при лечении ЭД требуется консультация психолога, поскольку независимо от причины возникновения проблемы, сексуальные неудачи наносят неблагоприятный отпечаток на общее психологическое состояние. Необходимо помнить, что только грамотные квалифицированные специалисты в области андрологии, урологии и психологии могут правильно диагностировать причину нарушения эрекции и назначить соответствующее лечение.
Никита Стародубцев
Врач-уролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора