Для каких знаков зодиака май окажется решающим в вопросе карьеры

Май текущего года изобилует астрологическими событиями: коридор затмений, ретроградный Меркурий, новолуние… Каким знакам зодиака в этом месяце стоит уделить особое внимание карьерным вопросам рассказала сайту-изданию «Страсти» Натали Старовойтова – астролог, специализирующийся на соляр и хорар практиках, более 11 лет в астроделе.

Овен

Прогноз на май 2023 года для Овнов указывает на то, что у них есть множество личных планов, но не все можно будет осуществить, так как придется уделять внимание семейным обязанностям. Однако в профессиональной деятельности есть шансы достичь поставленных целей и получить хорошую прибыль, продолжая работу над запущенными проектами. Партнеры относятся к Овнам положительно и готовы помочь им.

Май является наиболее подходящим временем для пересмотра финансовых вопросов и вопросов накопления, заработка и участия в делах. В этот период можно проявить свою экспертность, что будет вызывать интерес окружающих.

Лев

В мае 2023 года Лев будет заинтересован своей карьерой. Рекомендуется не сдаваться, даже если все идет не так, как задумано. В первой половине месяца возможны затруднения на работе, но после них дела пойдут лучше. Важно помнить, что неудачи могут привести к полезному опыту. В этот период близкие окружат Льва своей поддержкой. Гороскоп также предсказывает множество интересных знакомств: некоторые из них могут перерасти в крепкую дружбу, а учиться у новых друзей чему-то новому будет очень полезно.

В начале мая отношения с вашей половинкой укрепятся, а в конце месяца в них вернется страсть. При возникновении конфликтов в семье старайтесь сохранять дипломатичность. Если вы одиноки, будьте терпеливы – встретить свою любовь обязательно получится, но чуть позже.

Весы

В мае Весам стоит уделить внимание работе над собой, чтобы получить максимум выгоды от энергий этого месяца. Важно идти на компромиссы и сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Однако личная жизнь может остаться без изменений.

Карьерный рост будет непростым, начальство добавит обязанностей и увеличит нагрузку, но доход повысится незначительно. Облегчение наступит после 15 мая.