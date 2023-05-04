Для каких знаков зодиака май окажется решающим в вопросе карьеры
Фото: Freepik
Май текущего года изобилует астрологическими событиями: коридор затмений, ретроградный Меркурий, новолуние… Каким знакам зодиака в этом месяце стоит уделить особое внимание карьерным вопросам рассказала сайту-изданию «Страсти» Натали Старовойтова – астролог, специализирующийся на соляр и хорар практиках, более 11 лет в астроделе.
Овен
Прогноз на май 2023 года для Овнов указывает на то, что у них есть множество личных планов, но не все можно будет осуществить, так как придется уделять внимание семейным обязанностям. Однако в профессиональной деятельности есть шансы достичь поставленных целей и получить хорошую прибыль, продолжая работу над запущенными проектами. Партнеры относятся к Овнам положительно и готовы помочь им.
Май является наиболее подходящим временем для пересмотра финансовых вопросов и вопросов накопления, заработка и участия в делах. В этот период можно проявить свою экспертность, что будет вызывать интерес окружающих.
Лев
В мае 2023 года Лев будет заинтересован своей карьерой. Рекомендуется не сдаваться, даже если все идет не так, как задумано. В первой половине месяца возможны затруднения на работе, но после них дела пойдут лучше. Важно помнить, что неудачи могут привести к полезному опыту. В этот период близкие окружат Льва своей поддержкой. Гороскоп также предсказывает множество интересных знакомств: некоторые из них могут перерасти в крепкую дружбу, а учиться у новых друзей чему-то новому будет очень полезно.
В начале мая отношения с вашей половинкой укрепятся, а в конце месяца в них вернется страсть. При возникновении конфликтов в семье старайтесь сохранять дипломатичность. Если вы одиноки, будьте терпеливы – встретить свою любовь обязательно получится, но чуть позже.
Весы
В мае Весам стоит уделить внимание работе над собой, чтобы получить максимум выгоды от энергий этого месяца. Важно идти на компромиссы и сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Однако личная жизнь может остаться без изменений.
Карьерный рост будет непростым, начальство добавит обязанностей и увеличит нагрузку, но доход повысится незначительно. Облегчение наступит после 15 мая.
В мире бизнеса и горящих сроков ваша инициатива будет востребована. Также стоит уделять время самоанализу, энергетическим практикам и творчеству. Размышляйте, почему принимаете то или иное решение. Этот месяц – идеальное время для личного роста и развития. Возможно, вы получите новое предложение работы в мае. Особенно удачливы будут те, кто занимается эзотерическими практиками и творчеством.
Натали Старовойтова
Астролог, специализирующийся на соляр и хорар практиках, более 11 лет в астроделе
Стрелец
Для Стрельцов в мае 2023 года гороскоп предвещает перестройку рабочих процессов, что может привести к конфликтам и недопониманию с коллегами. Однако если вы научитесь идти на компромисс и использовать свой дар убеждения, то сможете успешно преодолеть трудности. Отношения на работе будут благоприятны только с любимым человеком.
В первой половине месяца деньги льются вам в карман, но во второй придется приложить усилия, чтобы сохранить поток доходов.
В начале мая личные отношения будут спокойными, но после 15-го числа возможны конфликты, поэтому стоит избегать их и помнить, что проблемы не решатся сами собой. У одиноких представителей знака есть шанс встретить свою любовь. В этом месяце ожидается финансовый приход, поэтому звезды рекомендуют увеличить количество рекламных кампаний, так как они будут основным источником дохода.