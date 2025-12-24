Дисбактериоз полости рта: что это такое и как с этим жить

Причины дисбактериоза

Как подчеркнул стоматолог, причины дисбактериоза могут быть как локальными, так и системными. Вот наиболее частые:

Антибиотики и антисептики. Эти препараты уничтожают не только патогенные микробы, но и полезные бактерии, такие как лактобактерии и стрептококки, которые составляют защитный барьер слизистой.

Ошибки гигиены. Злоупотребление жидкими ополаскивателями, содержащими спирты или хлоргексидин, наряду с бактериями может уничтожить и полезную микрофлору, а также вызывать перманентную сухость. Коррекцию начинают с профессиональной гигиены и снятия биоплёнки. Посещать стоматолога с этой целью нужно не реже раза в шесть месяцев.

Курение и алкоголь. Эти факторы изменяют рН-среду во рту и делают слизистую более уязвимой.

Сухость во рту . Слюна — главный природный антисептик. Хроническую сухость вызывают курение, медикаменты, дыхание ртом, ЛОР-проблемы, заболевания ЖКТ. Для решения этой проблемы часто требуется совместная работа стоматолога и смежных специалистов.

Стресс и неправильное питание. Подавленное эмоциональное состояние, равно как и несбалансированный рацион (недостаток белка, витаминов группы B, антиоксидантов) напрямую влияет на состояние микробиома.

Заболевания ЖКТ. Микрофлора кишечника и полости рта взаимосвязаны: при гастрите, колите, дисбактериозе в кишках часто нарушается баланс и во рту.

Чем опасен дисбактериоз

На первый взгляд, дисбактериоз кажется незначительной проблемой: немного налета, неприятный запах. Однако последствия могут быть серьезнее:

Повышается риск кариеса и воспаления десен

Развивается грибковая инфекция рода Candida (оральный кандидоз)

Ослабляется местный иммунитет, что замедляет заживление ран

Может возникнуть хронический галитоз (перманентный неприятный запах изо рта) и даже измениться запах кожи

Достоверно установлено, что определенные патогены в ротовой микрофлоре связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа. Таким образом, ротовая экосистема напрямую влияет на общее здоровье

Как восстановить баланс

Хорошая новость заключается в том, что дисбактериоз полости рта обратим. Главное — подходить к решению системно:

Пересмотрите гигиенические привычки

Используйте мягкие зубные щетки и пасты без агрессивных абразивов.

Избегайте антисептиков на спиртовой основе.

Добавьте чистку языка, так как на его поверхности скапливается до 60% бактерий.

Профессиональная гигиена, профилактика и санация

Профгигиена у дантиста включает снятие камня, чистку AirFlow, лечение кариеса, устранение очагов воспаления, полировку и реминерализацию эмали. Эти простые мероприятия, выполняемые 2-3 раза в год, помогут вовремя заметить изменения флоры, предотвратить воспаление и благоприятно отразятся на общем здоровье ротовой полости, рассказал доктор Шипков.

Как восстановить микрофлору

Используйте пробиотические ополаскиватели и пасты, принимайте пробиотики внутрь для поддержания баланса кишечной и ротовой флоры. Скорректируйте рацион, сократите потребление сахара, особенно сладких напитков, которые питают кариесогенные бактерии. Включите в рацион больше твердых овощей и фруктов: яблоки, морковь, огурцы, которые выполняют функцию естественной чистки.

Как подчеркнул специалист, если проблема вызвана гормональными сбоями или гастритом, без терапии основного заболевания улучшения не будет.

Мифы о дисбактериозе полости рта

Если часто полоскать рот антисептиком, микробы исчезнут

Наоборот, чрезмерное использование антисептиков ускоряет рост патогенных форм после временного «обнуления».

Дисбактериоз — это просто неприятный запах

На самом деле это иммунный сбой и воспаление, которое может затронуть не только рот, но и органы дыхания.

Можно восстановить микрофлору за неделю

Обычно требуется от 4 до 8 недель корректного ухода, диеты и пробиотической поддержки.