Диетолог рассказала, приводит ли кукуруза к развитию целлюлита
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В фильме «Дьявол носит Prada» одна из героинь утверждала, что кукуруза приводит к развитию целлюлита. Эта фраза спровоцировала появление в Сети множества слухов о вреде этого злака. Но так ли это? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина.
Как заверила специалист, кукуруза сама по себе не вызывает целлюлит. Однако, если она употребляется в избытке, особенно в переработанных формах (например, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы или жареная кукуруза), это может способствовать ожирению, а соответственно, увеличивает вероятность появления целлюлита. Если разобраться в составе кукурузы, то можно понять, что она в умеренных количествах еще и полезна.
«Кукуруза содержит несколько мощных антиоксидантов, включая лютеин и зеаксантин. Они защищают наши глаза от свободных радикалов, тем самым сохраняя остроту зрения как можно дольше, и предотвращают развитие катаракты и макулярной дегенерации. Также стоит отметить, что эти вещества поглощают синий цвет. Это работает как защита сетчатки от фотохимического повреждения»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ
Кукуруза также содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. Последняя нормализует работу кишечника, поддерживая его микробиоту. А вот растворимая снижает уровень холестерина в крови, соответственно защищает сосуды от атеросклероза. Кукуруза содержит крахмал, который медленно переваривается, обеспечивая длительное насыщение. Но стоит помнить, что данный продукт является довольно грубым и поэтому для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не подходит.
Кукуруза содержит 20% дневной нормы фолата, который так необходим в период беременности для предотвращения пороков развития плода. Также он снижает уровень гомоцистеина в крови. При его повышении увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт.
Антиоксидантный эффект кукурузы обеспечивается еще и витамином С, который в свою очередь поддерживает иммунитет, упругость кожи ( активирует синтез коллагена) и помогает усваивать железо.
Кукуруза также является источником растительного белка. Но основными белками являются зеины, которые обладают низким качеством, так как в них отсутствуют некоторые незаменимые кислоты.
Кукуруза содержит отличный набор минералов: калий, магний, железо, фосфор, цинк. Они укрепляют и сердечно-сосудистую систему, и замедляют старение, и укрепляют костную ткань. Но при всех этих плюсах есть одна особенность. Кукуруза содержит антинутриенты, такие как фитиновая кислота, лектин, таннины. Все они препятствуют усвоению микроэлементов нашим организмом.
Вместе с тем, кукуруза достаточно калорийный продукт. При злоупотреблении можно легко набрать ненужные килограммы.
Несмотря на отсутствие содержания глютена в самой кукурузе, она может быть им загрязнена на местах обработки. Поэтому, при непереносимости глютена лучше воздержаться от употребления.
Что же касается способа приготовления с максимально сохранными полезными свойствами. Это варка на початках. При этом сохраняется большая часть витаминов, особенно растворимых в воде, таких как витамины группы B и C. Вареная кукуруза не теряет в клетчатке и минералах, если не переваривать ее. А как здоровый перекус можно использовать попкорн. Если готовить его без добавления масла или с минимальным количеством соли и масла.
Кукуруза в кулинарии занимает особое место. Она универсальна и многогранна. Можно использовать ее и в салатах и в супах и как гарнир, и в десертах. Но главное соблюдать баланс и не переборщить.