Диетолог рассказала, приводит ли кукуруза к развитию целлюлита

Кукуруза также содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. Последняя нормализует работу кишечника, поддерживая его микробиоту. А вот растворимая снижает уровень холестерина в крови, соответственно защищает сосуды от атеросклероза. Кукуруза содержит крахмал, который медленно переваривается, обеспечивая длительное насыщение. Но стоит помнить, что данный продукт является довольно грубым и поэтому для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не подходит.

Кукуруза содержит 20% дневной нормы фолата, который так необходим в период беременности для предотвращения пороков развития плода. Также он снижает уровень гомоцистеина в крови. При его повышении увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт.

Антиоксидантный эффект кукурузы обеспечивается еще и витамином С, который в свою очередь поддерживает иммунитет, упругость кожи ( активирует синтез коллагена) и помогает усваивать железо.

Кукуруза также является источником растительного белка. Но основными белками являются зеины, которые обладают низким качеством, так как в них отсутствуют некоторые незаменимые кислоты.

Кукуруза содержит отличный набор минералов: калий, магний, железо, фосфор, цинк. Они укрепляют и сердечно-сосудистую систему, и замедляют старение, и укрепляют костную ткань. Но при всех этих плюсах есть одна особенность. Кукуруза содержит антинутриенты, такие как фитиновая кислота, лектин, таннины. Все они препятствуют усвоению микроэлементов нашим организмом.