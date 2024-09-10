Диетолог перечислила полезные продукты для осеннего рациона

Врач-диетолог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева рассказала, какие продукты следует включить в осенний рацион. Ее слова приводит сайт «Страсти».

Известно, что созревание разнообразных овощей, фруктов и ягод происходит в определенные промежутки времени. В период зрелости они наиболее питательные, полезные и вкусные. Климатические условия России поздней осенью, зимой и ранней весной лишают возможности выращивать фрукты и овощи, вследствие чего к сезонным продуктам допустимо отнести овощи и фрукты, выросшие в странах с теплым климатом в это время года. Питание с учетом сезонности позволяет разнообразить рацион и сделать его полноценным по уровню основных нутриентов, витаминов, макро – и микроэлементов.

Как отметила специалист, осенью наиболее полезны следующие овощи, фрукты и ягоды: тыква, морковь, облепиха, плоды шиповника, яблоки, груши, болгарский перец и другие.