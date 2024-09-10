Диетолог перечислила полезные продукты для осеннего рациона
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Врач-диетолог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева рассказала, какие продукты следует включить в осенний рацион. Ее слова приводит сайт «Страсти».
Известно, что созревание разнообразных овощей, фруктов и ягод происходит в определенные промежутки времени. В период зрелости они наиболее питательные, полезные и вкусные. Климатические условия России поздней осенью, зимой и ранней весной лишают возможности выращивать фрукты и овощи, вследствие чего к сезонным продуктам допустимо отнести овощи и фрукты, выросшие в странах с теплым климатом в это время года. Питание с учетом сезонности позволяет разнообразить рацион и сделать его полноценным по уровню основных нутриентов, витаминов, макро – и микроэлементов.
Как отметила специалист, осенью наиболее полезны следующие овощи, фрукты и ягоды: тыква, морковь, облепиха, плоды шиповника, яблоки, груши, болгарский перец и другие.
«Если ориентировочно распределить эти продукты по осенним месяцам, то получится, что в сентябре наибольшей питательностью будут обладать дыни и арбузы, кабачок, баклажан, тыква, морковь, болгарский перец, хрен, чеснок, редька, репа, картофель, свекла, облепиха, клюква, брусника, инжир, груши, нектарины, яблоки, сливы. В октябре тыква, все виды капусты, кабачки, баклажаны, картофель, батат, топинамбур, свёкла, лук, шиповник, яблоки, груши, хурма, киви, клюква, калина, бузина. В ноябре гранат, хурма, апельсины, мандарины, грейпфрут, киви, фейхоа, инжир, клюква»
Полина Васильева
Врач-диетолог
Медик подчеркнула, что особое внимание следует уделять сезонным продуктам, произрастающим в вашей местности. По ее словам, местные овощи, фрукты и ягоды имеют больше шансов попасть к покупателю свежими, без повреждений от долгой транспортировки и хранения. В частности, органолептические свойства (запах, вкус, текстура, внешний вид) лучше у тех продуктов, которые прошли короткий путь до прилавка.
При этом Васильева уточнила, что возможны и ограничения. Например, если у человека при употреблении того или иного продукта отмечается аллергическая реакция, индивидуальная пищевая непереносимость. В таком случае следует составлять рацион с учетом этих ограничений, принцип сезонности уходит на второй план.
Диетолог также высказалась о сезонных трендах в питании. Так, во время осенней поры модно варить напиток глинтвейн, основой которого является красное вино, сахар и пряности.
«Все-таки алкогольные напитки нельзя отнести к правильному питанию, избыток сахара плохо сказывается на здоровье, а пряности раздражающе действуют на слизистую желудочно-кишечного тракта, что может привести к обострению хронических заболеваний, например, гастрита».
Полина Васильева
Врач-диетолог