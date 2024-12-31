Диетолог назвала самые опасные блюда на новогоднем столе

Новогодние праздники — время для изобилия, но вместе с тем и для осознания того, что традиционные блюда на праздничном столе могут быть настоящими «вредными» ловушками с точки зрения здоровья. Если внимательно разобраться, многие из тех продуктов, которые ассоциируются с новогодним застольем, на самом деле могут негативно сказаться на нашем организме, особенно если употреблять их в избытке. Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти» назвала самые вредные новогодние блюда, популярные в России.

Салат «Оливье»

Возьмем, например, салат Оливье — символ праздников со времен СССР. Казалось бы, ничего страшного: картофель, яйца, горошек, немного ветчины или колбасы и готов настоящий кулинарный шедевр. Но если разобраться, то тут сразу несколько коварных аспектов. Главный «вредитель» — майонез. Это смесь жиров, и если использовать традиционный майонез, богатый насыщенными жирами и трансжирами, то можно столкнуться с последствиями в виде повышения уровня холестерина в крови. Это может привести к атеросклерозу, инфаркту или инсульту. А для тех, кто борется с лишним весом, такие блюда — настоящая бомба с калориями.

Кроме того, колбаса и ветчина, используемые в этом салате, это переработанное мясо, которое увеличивает риск развития рака, особенно рака кишечника, а также способствует проблемам с сердечно-сосудистой системой.