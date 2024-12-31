Диетолог назвала самые опасные блюда на новогоднем столе
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Новогодние праздники — время для изобилия, но вместе с тем и для осознания того, что традиционные блюда на праздничном столе могут быть настоящими «вредными» ловушками с точки зрения здоровья. Если внимательно разобраться, многие из тех продуктов, которые ассоциируются с новогодним застольем, на самом деле могут негативно сказаться на нашем организме, особенно если употреблять их в избытке. Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти» назвала самые вредные новогодние блюда, популярные в России.
Салат «Оливье»
Возьмем, например, салат Оливье — символ праздников со времен СССР. Казалось бы, ничего страшного: картофель, яйца, горошек, немного ветчины или колбасы и готов настоящий кулинарный шедевр. Но если разобраться, то тут сразу несколько коварных аспектов. Главный «вредитель» — майонез. Это смесь жиров, и если использовать традиционный майонез, богатый насыщенными жирами и трансжирами, то можно столкнуться с последствиями в виде повышения уровня холестерина в крови. Это может привести к атеросклерозу, инфаркту или инсульту. А для тех, кто борется с лишним весом, такие блюда — настоящая бомба с калориями.
Кроме того, колбаса и ветчина, используемые в этом салате, это переработанное мясо, которое увеличивает риск развития рака, особенно рака кишечника, а также способствует проблемам с сердечно-сосудистой системой.
«Важно помнить, что среди всех этих традиционных блюд можно найти и полезные ингредиенты. Например, свежие овощи, зелень, рыба и нежирные мясные продукты. Поэтому если подойти к выбору новогодних блюд более осознанно и заменить вредные компоненты на более здоровые аналоги, можно не только сохранить фигуру, но и улучшить самочувствие. Вместо традиционного майонеза используйте йогурт или оливковое масло, а вместо колбасы или бекона — курицу, рыбу или тофу. Порции тоже имеют значение — наслаждайтесь всеми любимыми блюдами, но в умеренных количествах, чтобы не перегрузить организм»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ
Шампиньоны с сыром и беконом
Не стоит забывать и о шампиньонах с сыром и беконом, которые зачастую оказываются на новогоднем столе. Шампиньоны — это достаточно нейтральные по калорийности грибы, однако в сочетании с беконом и жирным сыром блюдо также превращается в калорийную бомбу. Бекон, как и другие переработанные мясные продукты, богат насыщенными жирами и холестерином, которые повышают уровень «плохого» холестерина и создают риски для сосудов. А еще они содержат нитриты, которые, при жарке, могут превращаться в канцерогенные вещества. Хоть грибы и полезны (богаты витаминами группы B и клетчаткой), их жарка в большом количестве масла только увеличивает калорийность блюда, что, конечно, тоже не в пользу здоровья.
Так что, если хотите уменьшить вред, попробуйте заменить бекон на куриное филе или рыбу, а сыр взять менее жирный.
Бутерброды с икрой
Вроде бы простой, но очень эффектный закусочный вариант, который моментально ассоциируется с праздником, роскошью и важными событиями. Это именно тот продукт, который, казалось бы, не может навредить — в нем же икра! Но если копнуть чуть глубже, оказывается, что за этой красивой картинкой скрывается целая палитра нюансов, которые важно учитывать.
Для начала обратим внимание на хлеб. Он, конечно, не так ярко выражен в этом сочетании, но все-таки имеет значение. Но вот беда — белый хлеб обладает довольно высоким гликемическим индексом. Это означает, что он быстро переваривается и вызывает резкий скачок уровня сахара в крови. Это может быть не слишком заметно в момент еды, но в долгосрочной перспективе такие колебания оказывают влияние на обмен веществ, способствуя накоплению жира. Да и для людей, следящих за уровнем сахара или с предрасположенностью к диабету, такой хлеб — не лучший выбор. Впрочем, можно заменить его на более здоровую альтернативу — цельнозерновой или ржаной хлеб, которые усваиваются медленнее и не вызывают резких скачков сахара.
Теперь к самому маслу. Не будем забывать, что большинство классических бутербродов с икрой смазывают толстым слоем сливочного масла. Масло, конечно, вкусное, но оно — настоящий чемпион по насыщенным жирам. А это значит, что в больших количествах оно может увеличить уровень «плохого» холестерина в крови и повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. А кто-то может подумать: «Ну, масло — это же всего лишь небольшая прослойка», но поверьте, оно может добавить немало лишних калорий в ваш бутерброд, особенно если вы не ограничиваетесь одним. А еще оно может добавить ненужных жиров, особенно если бутербродов будет несколько за вечер.
Для тех, кто не готов отказаться от масла, можно попробовать его заменить на что-то более лёгкое — например, на авокадо, которое даст ту же мягкость, но при этом будет гораздо полезнее.
А вот икра — это, без сомнения, главный герой. Она действительно может похвастаться полезными свойствами: омега-3 жирные кислоты, витамины A, D, E, минералы, такие как йод и калий — все это делает икру настоящим суперпродуктом. Но есть и «но». Чаще всего икра, особенно в консервированном виде, бывает очень соленой. А соль, как вы знаете, это главный враг здоровых сосудов и хорошего самочувствия. Она задерживает жидкость в организме, может повышать давление и создавать лишнюю нагрузку на почки.
Так что, если вы переборщите с количеством, последствия могут быть не самые приятные. А еще икра довольно калорийна — не так сильно, как, например, жареная пища, но 100 грамм икры может содержать порядка 250-300 калорий, что совсем немало для одного «праздничного» продукта.
«Конечно, новогодние блюда — это не только вредные калории! Секрет в том, чтобы найти баланс между традициями и здоровыми привычками. Так что, если на праздничном столе преобладают те же самые жирные закуски и салаты, стоит помнить о том, что даже в Новый год можно сделать осознанный выбор и хотя бы немного позаботиться о своем здоровье, не лишая себя удовольствия от праздника»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ
Самый новогодний напиток — шампанское
Это не просто напиток, который помогает торжественно встретить Новый год или другое событие. Для многих это символ праздника.
Шампанское, как и любые другие вина, производится путем ферментации. В случае с шампанским используется второй процесс брожения, при котором углекислый газ, создающий характерные пузырьки, выделяется внутри бутылки. Однако, несмотря на всю свою утонченность, шампанское не так уж и безобидно для организма, особенно если употреблять его в больших количествах.
Калории и сахар — вот что стоит первым делом учесть. Шампанское, несмотря на свою легкость, не диетическое. В среднем, в одном бокале шампанского (150 мл) содержится около 100 калорий. Это не так уж много, но если умножить на несколько бокалов, можно набрать неплохую калорийную нагрузку. Причем, большинство калорий в шампанском приходят от сахара, который добавляется во время производства. Сухое шампанское содержит меньше сахара, чем полусухое или сладкое, но даже в «сухом» варианте сахара будет достаточно, чтобы повлиять на уровень глюкозы в крови.
Пить шампанское — это не только употреблять калории, но и влиять на обмен веществ. Когда вы пьете напитки с высоким содержанием сахара, особенно на голодный желудок, это может вызвать резкие скачки сахара в крови. В ответ на это организм выбрасывает инсулин, чтобы быстро снизить уровень сахара, и этот процесс может способствовать накоплению жира. Так что, несмотря на соблазнительную лёгкость шампанского, оно, как и любой сладкий алкогольный напиток, не самое лучшее для тех, кто следит за своим весом или уровнем сахара в крови.
Алкоголь — основная составляющая любого шампанского. И здесь стоит задуматься. Конечно, в шампанском содержание алкоголя невысокое (обычно около 11-12%), но даже такие относительно малые дозы могут оказывать значительное воздействие на организм. Алкоголь — это токсины для организма, которые в первую очередь воздействуют на печень, где происходит их переработка.
Алкоголь в любом виде снижает способность организма усваивать витамины и минералы. Особенно страдают витамины группы B, магний и кальций, которые так важны для нормального функционирования нервной системы и поддержания костной массы.
К тому же, регулярное употребление алкоголя может нарушить гормональный баланс, а также ухудшить качество сна и замедлить обмен веществ, что, конечно, в долгосрочной перспективе не пойдет на пользу.
Побочные эффекты шампанского
Головная боль на утро — это результат слишком большого количества сахара и алкоголя, а также процесса дегидратации, который происходит при употреблении спиртных напитков. Алкоголь имеет мочегонное действие, и это может привести к обезвоживанию, что также способно вызывать головную боль и усталость.
Поэтому, если вы планируете пить шампанское (особенно в праздничные дни), старайтесь также пить много воды, чтобы избежать обезвоживания.
Как и любой алкогольный напиток, шампанское может вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Сахар, кислоты в напитке, а также алкоголь могут раздражать слизистую оболочку желудка, особенно если употреблять его на голодный желудок или в сочетании с жирной пищей. Это может привести к изжоге, вздутию и общему дискомфорту.
Рецепт полезного салата для новогоднего стола
«Козел в огороде»
Ингредиенты:
- капуста свежая — 100 г;
- морковь сырая — 100 г;
- свёкла сырая, можно отварную по желанию — 100 г;
- лук красный — 50 г;
- телятина — 100 г;
- горошек зелёный — 100 г;
- укроп — по вкусу;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
- Свёклу и морковь натереть на крупной (лучше на корейской) тёрке.
- Капусту нашинковать тонкой соломкой.
- Лук нарезать полукольцами, укроп мелко нарубить.
- Телятину также мелко нарезать.
- Все продукты для салата выложить на большое блюдо отдельными кучками или сегментами. Чипсы можно выложить также кучкой или распределить их между сегментами остальных продуктов.
- В центр блюда поставить маленький соусник с маслом оливковым
- Подают салат незаправленным, а потом заправляют уже непосредственно за столом.
Ккал 637, жиры 30,97, углеводы 58,89, белки 34,56