Диетолог назвала популярный в России фрукт, замедляющий процессы старения

Нектарин или голоплодный персик был выведен в конце XX века. Сейчас этот сочный и сладкий фрукт можно увидеть на прилавках магазинов в летнее время. Нектарины схожи с персиками как генетически, так и по нутриентному составу. Отличие только в кожице тонкой и гладкой, а также немного более плотной мякоти. О том, какую пользу несет в себе этот фрукт, и может ли навредить здоровью, рассказала сайту «Страсти» врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина.

Как отметила специалист, нектарины низкокалорийны, да еще и богаты клетчаткой. Они также являются источником витамина A, витамина C и калия.

В одном среднем нектарине содержится всего 15 граммов углеводов, которые в основном представлены фруктозой, глюкозой и сахарозой. Поэтому следует быть аккуратным из-за скачков сахара в крови.

Нектарины — это низкокалорийный продукт с содержанием жира менее 1/2 грамма на порцию и без холестерина. А также они не являются особенно богатым источником белка: в одной порции содержится всего 1,5 грамма.

Но вот минералов и витаминов в этих фруктах достаточно. Нектарины содержат умеренное количество необходимых витаминов и минералов. Нектарины обеспечивают здоровую долю рекомендуемой суточной нормы потребления следующих питательных веществ:

Витамин А: 9,4% от суточной нормы

Витамин С: 13% от суточной нормы

Витамин В3 (ниацин): 6% от суточной нормы

Медь: 4%

Калий: 4% от суточной нормы

Нектарины также содержат значительное количество антиоксидантов бета-каротина (предшественника витамина A) и триптофана (предшественника ниацина). А также они богаты растительными полифенолами.

Антиоксиданты, содержащиеся в нектаринах, обладают антисклеротическим и онкопротекторным действием. Также они содержат мощные полифенольные соединения (антоцианы, хлорогеновые кислоты, производные кверцетина и катехины), которые могут устранять симптомы метаболического синдрома, снижая уровень сахара в крови и уменьшая воспаление сосудов. Соответственно, данные соединения обладают ангиопротекторным свойством и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Отдельно важно отметить, что полифенолы снижают риск развития рака молочной железы, замедляют рост эстрогеннезависимых клеток.

Такие антиоксиданты, как витамин A, витамин C, бета-каротин и триптофан снижают воспаление сосудов, улучшают кровообращение и кровяное давление, снижают уровень плохого холестерина. Также, благодаря своему составу, нектарины улучшают тургор кожи и замедляют процессы старения.