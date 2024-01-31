Детский пирсинг: почему лучше отказаться от проколов в раннем возрасте
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Немногие родители могут устоять и отказать своему ребенку в удовольствии похвастаться перед друзьями парой красивых сережек в ушах. Тинейджеры, конечно, помимо традиционных проколов мочек ушей, просят разрешить проколоть пупки, нос, губы, брови. Практикующий мастер и сооснователь салона Пирсинг Ателье Анна Сибирякова в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, почему не стоит делать проколы в раннем возрасте.
Пирсинг — это рана с инородным предметом. За проколом, как и за любой другой травмой, необходим правильный уход, а также соблюдение ряда рекомендаций, направленных на быстрый процесс заживления, по возможности без осложнений. Большая часть пирсинг-мастеров не рекомендуют делать проколы несовершеннолетним. На это есть несколько причин.
- Человек растет до 25 лет. Вместе с ним меняется и его тело. Если сделать прокол, например, мочек ушей в юном возрасте, высока вероятность того, что дырки «поплывут» и потеряют симметричность. Здесь можно вспомнить кривые проколы мочек ушей и бабушек. Возможно, изначально они были идеально расположены, просто с возрастом их местоположение на мочке изменилось.
Чтобы исправить эту ситуацию, человеку придется обращаться в пирсинг-салон с просьбой зашить старые каналы и заново проколоть уши. Процедура не смертельная, но и не очень приятная.
К сожалению, многие забывают о том, что пирсинг – это на всю жизнь. Даже если зашить каналы, еле заметные следы от старых проколов могут быть заметны. Некоторым людям это может принести дискомфорт.
- Инфекция. Пирсинг — это рана, которая может быть инфицирована.
Родители часто из благих побуждений хотят проколоть уши ребенку, потому что думают, что он «маленький и не ощущает дискомфорта» после процедуры. Однако это заблуждение. Тело у всех устроено одинаково, так что и у ребенка процесс заживления будет проходить по «стандартным» этапам: отеки, покраснения, выделения, болевые ощущения.
Этот дискомфорт будет раздражать ребенка, и он может начать прокручивать украшение, тереть место прокола. И вряд ли он будет предварительно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.
Безусловно, родители будут ухаживать за проколами и обрабатывать их, но быть с ребенком 24/7 они вряд ли смогут. Так что риск попадания в ранки инфекции достаточно высок. Нужно и учитывать и то, что иммунная система у ребенка несовершенна, и могут возникнуть осложнения.
Кстати, по этим причинам многие мастера пирсинг-салонов ставят возрастные ограничения на работу с клиентами. Это может быть 12+, 16+, 18+. Четкой градации нет, все зависит от взглядов самого мастера. Поэтому лучше заранее озаботиться выбором пирсинг-салона, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
«Решившись сделать прокол ребенку, важно правильно выбрать место. И здесь не нужно бояться идти в пирсинг-салон. На дворе уже не нулевые, и подобные места перестали быть местом обитания неформалов. Безусловно, нужно провести исследование, почитать отзывы о салоне и мастерах, которые в нем работают».
Анна Сибирякова
Практикующий мастер и сооснователь салона Пирсинг Ателье
Обратившись в салон красоты или косметологическую клинику, конечно, можно сделать проколы, но, к сожалению, вероятнее всего, они будут выполнены пистолетами для пирсинга старого поколения или современной «Системой-75».
При использовании подобных инструментов человеку не прокалывают уши, как это происходит при использовании специальных игл для пирсинга, а прорывают мягкие ткани тупым кончиком украшения. Подобные проколы зачастую заживают дольше, хуже и с последствиями. Важно обратить внимание и на то, что используются для этого украшения из медицинского сплава или, как его еще называют, «медицинского золота», который, по сути, является сталью для изготовления хирургических инструментов. Подобные украшения очень часто вызывают аллергические реакции: зуд, жжение и т.п.
Одноразовые иглы для пирсинга, которые используют профессионалы, минимизируют травматизацию тканей. После их применения остаются идеально ровные ранки, которые при правильном уходе хорошо и беспроблемно заживают в большинстве случаев. После процедуры в прокол устанавливаются анатомически подходящие украшения из титана, золота, безникелевого сплава платины, ниобия, боросиликатного стекла.
Все украшения и инструменты в салонах пирсинга 100% стерильные, в отличие от пистолетов для пирсинга. Пистолеты изготавливают из пластика, поэтому они не могут быть термически или химически стерилизованы. Перед процедурой их просто протирают спиртовым раствором или салфетками с иными антисептиками.
Подобные манипуляции не убивают патогенные бактерии, находящиеся на поверхности инструмента. Также сохраняется риск передачи крови в аэрозольных частицах от одного клиента к другому. На это нужно обратить внимание родителям, которые считают подобные проколы безопасными. Вирусы гепатита В и С могут быть опасными на протяжении длительного времени, и передаются они через кровь. И вот здесь как раз необходимо вспомнить о том, что пистолеты для пирсинга нельзя стерилизовать.
«Родителям необходимо понимать, что просьба ребенка сделать прокол часто является прихотью, за которой кроется желание быть модным, современным, похожим на любимого актера, музыканта. Но нет понимания серьезности поступка. Дети, в отличие от взрослых, не в состоянии осознать ответственность процедуры и риски последствий. Поэтому, решившись сделать ребенку прокол, родителям стоит серьезно с ним поговорить и рассказать, почему это решение очень важное и какие последствия у него могут быть».
Анна Сибирякова
Практикующий мастер и сооснователь салона Пирсинг Ателье