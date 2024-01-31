Детский пирсинг: почему лучше отказаться от проколов в раннем возрасте

Немногие родители могут устоять и отказать своему ребенку в удовольствии похвастаться перед друзьями парой красивых сережек в ушах. Тинейджеры, конечно, помимо традиционных проколов мочек ушей, просят разрешить проколоть пупки, нос, губы, брови. Практикующий мастер и сооснователь салона Пирсинг Ателье Анна Сибирякова в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, почему не стоит делать проколы в раннем возрасте.

Пирсинг — это рана с инородным предметом. За проколом, как и за любой другой травмой, необходим правильный уход, а также соблюдение ряда рекомендаций, направленных на быстрый процесс заживления, по возможности без осложнений. Большая часть пирсинг-мастеров не рекомендуют делать проколы несовершеннолетним. На это есть несколько причин.

Человек растет до 25 лет. Вместе с ним меняется и его тело. Если сделать прокол, например, мочек ушей в юном возрасте, высока вероятность того, что дырки «поплывут» и потеряют симметричность. Здесь можно вспомнить кривые проколы мочек ушей и бабушек. Возможно, изначально они были идеально расположены, просто с возрастом их местоположение на мочке изменилось.

Чтобы исправить эту ситуацию, человеку придется обращаться в пирсинг-салон с просьбой зашить старые каналы и заново проколоть уши. Процедура не смертельная, но и не очень приятная.

К сожалению, многие забывают о том, что пирсинг – это на всю жизнь. Даже если зашить каналы, еле заметные следы от старых проколов могут быть заметны. Некоторым людям это может принести дискомфорт.

Инфекция. Пирсинг — это рана, которая может быть инфицирована.

Родители часто из благих побуждений хотят проколоть уши ребенку, потому что думают, что он «маленький и не ощущает дискомфорта» после процедуры. Однако это заблуждение. Тело у всех устроено одинаково, так что и у ребенка процесс заживления будет проходить по «стандартным» этапам: отеки, покраснения, выделения, болевые ощущения.

Этот дискомфорт будет раздражать ребенка, и он может начать прокручивать украшение, тереть место прокола. И вряд ли он будет предварительно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.

Безусловно, родители будут ухаживать за проколами и обрабатывать их, но быть с ребенком 24/7 они вряд ли смогут. Так что риск попадания в ранки инфекции достаточно высок. Нужно и учитывать и то, что иммунная система у ребенка несовершенна, и могут возникнуть осложнения.

Кстати, по этим причинам многие мастера пирсинг-салонов ставят возрастные ограничения на работу с клиентами. Это может быть 12+, 16+, 18+. Четкой градации нет, все зависит от взглядов самого мастера. Поэтому лучше заранее озаботиться выбором пирсинг-салона, чтобы избежать неприятных сюрпризов.